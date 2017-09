"¿Dónde están los $80 millones del Fondo de Infraestructura que recibió 'Juanchi'?"

Lucas Santiago Delfino fue jugador profesional de handball antes de licenciado en Ciencias Políticas. Promovido del semillero desarrollista de Emilio Perina, junto a Máximo Colello armaron la agrupación Frondizi. Con Rogelio Frigerio comenzó a trabajar durante el período en que el economista y ministro dejaba la consultora Economía & Regiones para competir por una banca en la Legislatura porteña.

Subsecretario de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, él compite por una banca a concejal en Hurlingham con la idea fija de devenir en alcalde municipal en 2019 en reemplazo de Juan Horacio Zabaleta.

Delfino tiene una ventaja comparativa: nació y se crió en Hurlingham, que le debe su nombre al británico deportista amateur John Ravenscroft, quien creó el club al que perteneció Miguel Juárez Celman.

En cambio su rival de Unidad Ciudadana, el actual concejal Martín Rodríguez Alberdi, el cuñado de Andrés Larroque, 'el Cuervo', es de Ciudad de Buenos Aires.

Y el mencionado Zabaleta, amigo íntimo de Amado Boudou, es oriundo de Haedo, Morón.

Es cierto que, en un principio, Hurlingham e Ituzaingo integraban Morón, pero el 28/12/1994, la Legislatura bonaerense votó la Ley N°11.610/94 que reorganizó Morón: nacieron Hurlingham e Ituzaingo -que se quedó con el barrio Parque Leloir, extensión que le garantizó tener un territorio más amplio que Hurlingham, que a su vez tiene 1/3 ocupado por campos de investigación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y es apenas más grande que Vicente López, el más pequeño de todos los del GBA-.

Entre 1995 y 2001, Juan José Álvarez fue el alcalde del municipio -en una etapa inicial con Patricia Bullrich como secretaria de Seguridad, hasta que se engancharon con León Arslanián, ministro de Seguridad bonaerense-, luego 'Juanjo' fracasó en ubicar un sucesor a quien le ganó la interna el concejal Luis Emilio Acuña, quien ya era 'el Viejo Acuña' y se quedó desde fines 2011 a fines de 2015; y luego llegó 'Juanchi' Zabaleta.

Acuña nunca articuló un plan estratégico para Hurlingham y su gestión fue rudimentaria. Así y todo dejó una planta laboral de 1.300 empleados que en menos de 2 años el modernoso 'Juanchi' llevó a 3.000, y la deuda pública que no era significativa con Acuña resulta que con Zabaleta ya hay dificultades con liquidación de salarios y ni hablar del cobro de las horas extras.

"Todavía estamos buscando dónde fueron a parar los $80 millones del Fondo de Infraestructura que se otorgó a Hurlingham", dice Delfino.

En 2017, el Fondo de Infraestructura Municipal se conformó con $ 7.976 millones y, a setiembre, habían sido transferidos unos $ 3.134 millones. En Cambiemos aseguran que alcaldes como 'Juanchi' no rinden la asignación y deslizan que no la gastan en obras y seguridad, tal cual era el acuerdo del reparto del fondo del endeudamiento.

Los de 'Juanchi' dicen que mejor no tocar el tema. Según datos informados por el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, en su 13er. informe al Congreso Nacional, “el presupuesto 2017 para ATN es de $5.000 millones” y hasta julio se habían repartido $2.240 millones en todo el país. De ese monto, $277,5 millones fueron para los municipios de la Provincia de Buenos Aires, de los cuales el 86% se destinaron a 37 municipios de Cambiemos.

Delfino dice que, acerca de aquella rendición de cuentas, 4 intendencias opositoras recibieron fondos por el 14% restante: Hurlingham (recibió $25 millones), Villarino ($6 millones), Salto ($5 millones) y Guaminí ($2,5 millones). "¿Y dónde fue a parar el dinero?", insiste.

En cuanto a la cuestión de la infraestructura es un ejemplo del olor a moho en la Administración municipal: el Código de Ordenamiento Urbano es el mamotreto heredado de Morón modelo 1980. Esto significa que toda construcción por arriba de los 2 pisos requiere de una excepción municipal. El procedimiento es, tal como es de imaginar, burocrático y simpatizante de corruptelas.

Luego, en un territorio cruzado por rutas se requiere tener resueltos los accesos y salidas. 'Juanchi' no avanzó en corregir las deficiencias del 'Viejo'.

Delfino, además, no está de acuerdo en apostar a un Parque Industrial. El que Diego Valenzuela promueve en 3 de Febrero es más grande que el que imagina 'Juanchi', y encima está todavía disponible gran parte del de Pilar.

"Nosotros deberíamos apostar al Centro Logístico", imagina Delfino. "Tenemos una ubicación privilegiada, empresas exitosas en ese negocio como Don Pedro y El Asturiano, y además las vías del San Martín y el Urquiza", se ilusiona. Pero para eso tendrá que esperar a la elección de 2019. La de 2017 es de renovación legislativa. La estructura presente es: 3 concejales de Cambiemos, 1 del socialismo, 2 del PJ ex massistas, 4 de Acuña quien sí sigue con Sergio Massa, y 10 que se distribuyen entre los de Zavaleta y los de La Cámpora/Nuevo Encuentro.

Preside el legislativo municipal Rodríguez Alberdi, quien no necesita su reelección pero se presenta otra vez para atraer sufragios.

El objetivo de Delfino es que el bloque de Cambiemos pase a 8 o 9 concejales, el de Acuña baje a 3, y el del oficialismo a 7.

Pero más que soplar botellas, para alcanzar el objetivo hay que trabajar mucho y que la gente se sume.

Rodríguez Alberdi afirma que él obtuvo el 94% de los sufragios justicialistas en la PASO mientras que Delfino tuvo que ceder la minoría a la lista rival (la de Ramón Fernández). Además, ese porcentaje le convirtió al cuñado del 'Cuervo' en el precandidato más votado.

Delfino recuerda que el dedo de Cristina Fernández de Kirchner bajó a las 3 listas que reclaman espacio interno en Unidad Ciudadana: César Ojeda, Raúl Zurita y Ernesto Fontana.

Delfino dice que ese fue el espíritu de las PASO: sumar a los rivales domésticos y que ahora se prepara a escalar los 37 puntos conseguidos por la suma de Cambiemos, que lo ubicó en línea con los resultados en los fronterizos San Miguel, 3 de Febrero y Morón, gestionados por Cambiemos.

Rodríguez Alberdi dice que ahora que 'Juanchi' dejó a Florencio Randazzo y se vinculó a los otros alcaldes de Unidad Ciudadana en la 1ra. Sección Electoral, el mensaje será más potente.

Delfino sostiene que la tendencia nacional y provincial arrastrará al municipio hacia Cambiemos.

Además de ganar la elección municipal, el gran objetivo es que el binomio Esteban Bullrich/Gladys González obtenga más sufragios que el de Cristina Fernández de Kirchner/Jorge Taiana, lo que no sucedió en las PASO pero las preencuestas afirman que puede revertirse en octubre.

Delfino tiene el apoyo de los titulares locales de ANSeS y PAMI y del ministro Rogelio Frigerio y logró la visita de varios funcionarios de 1er. nivel de Nación y Provincia. Espera sumar a Pablo Sívori y todos los que en el distrito se referencian en Jorge Macri.

Rodríguez Alberdi dice que no es cierto que 1 + 1 sume 2, pero no explica a dónde irían los votos internos de Cambiemos que él dice que no seguirían a Delfino. Seguro que a Rodríguez Alberdi no irán.

delfino3.jpg

La campaña en agosto fue durísima, con acusaciones importantes y hasta videos escalando en las redes sociales.

En esta ocasión no comienza diferente. La web Infocielo ya denunció: "Sandro Silva, quien fuera jefe de campaña del exintendente de Hurlingham, Luis Acuña, dentro de las filas de 1 País, decidió tras las PASO ingresar a las filas de Cambiemos, bajo el ala de Lucas Delfino, candidato local y funcionario del Gobierno nacional. Silva desembarcó en el puerto de Cambiemos junto a su esposa Liliana Martucci; su hermana, Daniela Raquel Silva, y su cuñado, Norberto Ariel Remolina, a quienes hizo renunciar a sus postulaciones como candidatos a concejales por el frente 1País. (...)".