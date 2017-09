Escándalo en C5N: Los K se organizan, ¿y Víctor Hugo le suelta la mano?

El relator Víctor Hugo Morales, quien se destaca por una verborragia insuperable, esta vez no quiso jugarsela. Simplemente, describió la situación -que es de público conocimiento- y deseó que las partes logren un acuerdo para continuar sin mayores traumas:

"Sé que han preguntado mucho por Roberto Navarro, del que soy muy hincha, porque ha sido el gran jugador junto al "Gato" Sylvestre, de esta etapa crucial.

Y con las empresas todos tenemos nuestros desencuentros y nuestras peleas.

Yo lo que estoy haciendo es mediar porque, en efecto, si se sabe, si ha trascendido, y si Roberto ha hecho algo, escribiendo a través de twitter

Hay cosas peores que se han arreglado.

Creo que el canal no puede perderse a Navarro porque es un jugador muy importante y muy necesario, muy necesitado por la gente. Y, al mismo tiempo, Navarro no puede perderse al único canal donde tramos de la programación permiten hacer lo que uno desee. Por lo menos el discurso de uno. En lo que es la producción del programa, en el caso mío sobre todo, puedo sugerir, y de vez en cuando decir "no, eso no".

En fin, les puedo contar que hay un mar de fondo. Yo humíldisimamente ya hablé con las partes más importantes. Me metí de buena fe porque entiendo que el canal no puede perderse a Navarro y Navarro no puede perderse al canal. En consecuencia, hay que establecer algún puente. Y evitar dinamitar todos los puentes".

En tanto, los trolls y militantes K disparan furiosos contra el gobierno y las autoridades del Grupo Indalo a través del hashtag #YoBancoANavarro, desde donde se organizan para estar a las 21 horas en la puerta del canal.

