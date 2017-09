Nicole Neumann lloró al aire y contó detalles de su romance con Moyano

Tras el viaje relámpago a Madrid (España), Nicole Neumann y Facundo Moyano dieron por blanqueado el romance que lleva menos de un mes. Nicole volvió al programa Cortá por Lozano (Telefé), donde es panelista, lloró, le pegó un palito a su ex, Fabián Cubero, y habló sobre su relación con el diputado. Del llanto a la risa, la modelo contó cómo es su rol como madre y agregó detalles del viaje.

Neumann dijo que el viaje lo había hecho acompañada de una amiga, pero que en Madrid se encontró con Moyano, quien estaba por cuestiones laborales. "No estoy haciendo nada malo ni lastimando a nadie. Ni tengo que ocultar nada. Pero tampoco tengo que salir a decir que estoy conociendo a alguien. No necesito que nadie me pague ningún viaje porque trabajo desde los 12 años. Me fui con una amiga porque él tenía que trabajar allá y aproveché para pasear con ella", dijo la modelo.

"Obviamente que en los tiempos libres fuimos a comer y cuando tuvimos más tiempo recorrimos museos. Lamentablemente se filtró cuando lo acompañé el domingo a la Embajada porque no era la idea. Fueron fotos oficiales las que salieron, pero para mí era algo mucho más relajado y descontracturado", agregó sobre su visita a la Embajada argentina en Madrid.

Lejos quedaron Eva Bargiela y la española Celia Fuentes, a quien, por obvias razones, esta vez no visitó.

La modelo también se defendió de las duras acusaciones de su ex. Cubero había declarado días atrás sobre el viaje de Nicole a Europa: “Me molesta que esté perdiendo tiempo con sus hijas para hacer ciertas cosas con esta nueva relación. Después, me parece bárbaro”.

Neumann no tardó en responderle en Cortá por Lozano. “A raíz de los dichos de Fabián la gente comienza a decir pavadas. Dijo que perdía tiempo de mis hijas por este viaje. Viajé 4 días, de los cuales 2 son los que les correspondían a las nenas para estar con el papá. Las chicas duermen todos los días conmigo, comen todos los días conmigo, las levanto todos los días a las 6 y media de la mañana. Las llevo 2 veces por semana al colegio", explicó la modelo.

“Me duele que se ponga a mis hijas como un trofeo de guerra. Me parece que es horrible y no tiene nada que ver. Se sabe que es mi punto débil por mi historia con mi mamá y mi papá. Me parece un golpe bajo espantoso y en algún punto, por más que yo sepa que soy buena mamá y que mis hijas están felices y no van a tener nada para reclamarme el día de mañana, me duele", agregó.

“Hace 3 meses se dice que Fabián está con una y con otra y es el ‘wachi pistola’. Esta es una sociedad muy machista y hasta las mujeres son machistas”, disparó la modelo.

“Hizo eso porque sabe que es un lugar donde me duele. No tendría que salir ni a hablar. Él sabe mi historia personal y sabe cuál es mi punto débil”, contó Nicole, mientras lloraba en cámara. “Exponer a las chicas no está bueno y me pareció que ya era momento de salir a decir algo, de un tema que no tengo ganas de hablar porque sé que no estoy haciendo nada malo”, concluyó sobre ese tema.

Además, agregó: "Falta un montón para que les presente a Facundo. Si es una relación que prospera en el tiempo y en su debido momento podría ser. Recién lo estoy conociendo y claramente me gusta. Pero quiero ir de a poco".

Sin embargo, después del llanto vinieron las risas y la modelo habló sobre los besos con Moyano. “Somos muy besuqueros, ya nos han dicho que parecemos de 15 años”, dijo Nicole.

“Tuve un momento de crisis, donde me angustié y lloré un poco y me contuvo", contó sobre cómo la contiene el diputado. "Yo creo que el viaje nos unió un poquito más. Nos conocemos un poco menos de un mes y cada salida va a afianzando un poquito más las cosas”, agregó, sonriente, sobre la relación que está empezando.