Fabbro, complicado: Según la perito, su ahijada "no fabula"

El resultado de la cámara Gesell en la causa que investiga al futbolista Jonathan Fabbro por el presunto abuso sexual de su ahijada determinó que la menor "no fabula", según informó la perito que analizó el testimonio y los dibujos de la nena de once años.



La perito indicó que los dichos que cuenta la menor “son verosímiles” en muy alto grado y asegura que “no fabula”. Ésta es una de las pericias que se suma a una batería de pruebas que la defensa de la menor ya había presentado a la Justicia.



La menor declaró en Cámara Gesell, ante la psicóloga del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema y ante la mirada atenta de peritos y abogados que esperaban expectantes lo que tuviera que decir. "La cámara gesell es la madre de todas las pruebas", afirmó esta mañana en TN Gastón Marano, el abogado de la familia de la denunciante.



"Hay una cadena de situaciones que se habrían repetido en el tiempo", destacó el abogado sobre los abusos, que habrían empezado cuando la víctima no tenía más de 6 años y que quedaron al descubierto recién hace unos meses, cuando su hermano la descubrió chateando con Fabbro.



Esos mensajes de contenido erótico y en los que el exjugador de Boca y River le pedía con insistencia fotos sugestivas a su ahijada, eran la muestra de conductas por lo menos "impropias" que también habían traspasado la pantalla de lo virtual.



La causa fue caratulada "abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo". Según confirmó Marano, el deportista no fue "nunca citado a indagatoria" hasta el momento. Si la Justicia lo encuentra culpable podría recibir una pena de hasta 20 años de cárcel.

El caso se inició con la denuncia de la madre de la menor, quién relató a su familia los abusos a los que habría sido sometida luego de que un hermano, también menor de edad, leyera en su celular una comunicación de whatsapp que habría mantenido la niña con Fabbro, que es su padrino.