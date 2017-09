El mal momento de Navarro: Suspendido, sin apoyo de Cristina y en la cuerda floja

Tal como ya informó Urgente24, la situación de Roberto Navarro en C5N es crítica. Y, para peor, no encontró el apoyo esperado de su colega, Víctor Hugo Morales. Pero tampoco el de Cristina Fernández.

Anoche, según pudo saber Urgente24, Navarro llamó al círculo privado de la ex presidente buscando apoyo para desplazar al Gerente de Contenidos de C5N, Federico Maya, a quien había cuestionado duramente a través de su cuenta de Twitter. Sin embargo, ese respaldo esperado no llegó. De lo contrario, a Navarro en el círculo íntimo de Cristina lo habrían invitado a la reflexión.



Luego, Navarro supo que estaba suspendido por dos días en el canal.

Este conflicto con C5N sorprende, sobre todo porque en Radio 10 Navarro no tiene los problemas que dice tener en el canal. Y ni Gustavo 'Gato' Sylvestre ni Víctor Hugo Morales tienen este tipo de conflictos allí. Sí es cierto que en el caso de Víctor Hugo el Gobierno está presionando muy fuerte a Víctor Santa María, a quien a su vez presiona por Página/12.

Cerca de Fabián De Sousa (Grupo Indalo) argumentan que más allá del rating del programa dominical de Navarro, el programa no es tan periodístico como ellos quieren (en rigor, dicen que "es militancia pura").



Hay otro tema que no es menor: el canal tiene publicidad de los gobiernos porteño y bonaerense, con lo cual se produce un claro choque de intereses con Navarro, que hace "militancia pura".

Además, Grupo Indalo querría pasar de tanto kirchnerismo a "peronismo de la unidad", tal como le llaman. Y también hay un importante trasfondo: los municipios no son tan kirchneristas y ya están diciendo que luego de octubre habrá que sentarse y barajar de nuevo. No es un dato menor, ya que los municipios son anunciantes...

En este contexto, Navarro está complicado. Y en C5N lo acusan: "Se corta solo y no respeta las mínimas normas internas de convivencia".

Quienes lo vieron hoy en Radio 10 comentaron que Navarro se notaba bastante preocupado por esta situación.



Por otra parte, hay un rumor de sondeos de la familia Terranova por C5N, pero Urgente24 no lo pudo confirmar en el Canal, donde se insistió en que sólo se aceptan ofertas por todo el multimedios y no una porción.



Sin dudas, habrá más novedades en los próximos días.

# Habló María Julia Oliván

Luego de que Navarro escribiera en su cuenta de Twitter que Maya se reunió "con Maria julia Olivan para contratarla y comienza a presionar mi salida", la periodista dio su versión sobre los hechos.



En diálogo con PrimiciasYa.com, Oliván confirmó su reunión con los directivos del canal. Pero minimizó la situación.



"Tuve una reunión en C5N. Fui con Carlos Infante que es un amigo mío y fue mi primer jefe en radio, o sea que le tengo un aprecio muy particular. Ahí me junté con Federico Maya que no lo conocía. Fue una reunión súper general sobre política, periodismo y televisión. Imaginate que el primer día que me junto con un directivo de un canal no me va a preguntar a mí a qué figura tiene que despedir o reemplazar en el canal. Esas cosas no las charlé para nada con el director, a quien recién conocía y me cayó muy bien, me pareció una persona amable", aclaró la periodista.



"No hubo una propuesta concreta y yo reuniones como estas tengo todos los años en productoras y canales. En C5N creo que tengo desde 2008 reuniones todos los años, es como el récord de reuniones que tuve. Fue una charla informal y sin una agenda, sin proponerme algo concreto. Después me llevaron a conocer los estudios del canal que yo conocía cuando trabajaba con Infante en Radio del Plata, que fue mi primer trabajo en radio. Charlábamos de eso, que empecé a hacer radio ahí en 2004 y estábamos 13 años más tarde", continuó.



Y cerró: "Fue una cosa amena, tranquila, y es una cosa obvia que un director de canal que no conocía vaya a hablar conmigo de una vinculación o desvinculación de una figura del canal. Es absurdo el contenido de la charla que nos adjudica Navarro, una cosa que me da mucha gracia. No tengo tanto poder. Todos los años tengo una reunión así en C5N pero todavía no hay nada concreto".