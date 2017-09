Sylvestre también se abrió: "Estoy muy cómodo en C5N"

Ya se lo había advertido el director de Contenidos y Programación de Indalo Media, Francisco 'Paco' Marmol: "Navarro tiene una forma de ver las noticias y la economía distinta y le va muy bien, pero no tiene que creerse el personaje, por eso el personaje no se lo tiene que comer a uno”.

Sus declaraciones fueron en febrero de 2016 al aire de La Once Diez, pero el militante K prefirió "cortarse solo", según pudo saber Urgente24.

El mal momento de Navarro: Suspendido, sin apoyo de Cristina y en la cuerda floja

Cerca de Fabián De Sousa (Grupo Indalo) argumentan que más allá del rating del programa dominical de Navarro, el programa no es tan periodístico como ellos quieren (en rigor, dicen que "es militancia pura").

Hay otro tema que no es menor: el canal tiene publicidad de los gobiernos porteño y bonaerense, con lo cual se produce un claro choque de intereses con Navarro, que hace "militancia pura".

Además, Grupo Indalo querría pasar de tanto kirchnerismo a "peronismo de la unidad", tal como le llaman. Y también hay un importante trasfondo: los municipios no son tan kirchneristas y ya están diciendo que luego de octubre habrá que sentarse y barajar de nuevo. No es un dato menor, ya que los municipios son anunciantes...

En este contexto, Navarro está complicado. Y en C5N lo acusan: "Se corta solo y no respeta las mínimas normas internas de convivencia".

Al respecto, ultra-K amenazó en Facebook con dar a conocer chats de WhatsApp: "El gobierno logró que me despidieran. Hoy (19/09) las autoridades del canal me comunicaron mi despido. Sé que lo hicieron bajo la presión del Gobierno.

Esto sucede después de un mes de fuertes presiones para que fuera yo quien renunciara.

Las mismas fueron llevadas a cabo por el gerente, Federico Maya, y sus subordinados y constan en innumerables WhatsApp que publicaré.

Días después de las elecciones del 13 de agosto, supe por una fuente oficial que el gobierno le exigió mi salida al propietario del canal y le sugirió que intente antes lograr mi renuncia.

Lo intentaron de diversas maneras, fundamentalmente, censurándome.

Se buscó que yo me vaya del canal sin pagar el costo público del despido. Y sin que el gobierno pague el costo político de la censura".

Escándalo en C5N: Los K se organizan, ¿y Víctor Hugo le suelta la mano?

Sin embargo, tanto Víctor Hugo Morales como Gustavo Sylvestre -periodistas del ala K del canal- se diferenciaron de las apreciaciones de Navarro:

"Este es el espacio en el que usted veía el pase con Roberto Navarro, pero hoy no se va a dar. No me corresponde a mí dar las causas por las que Roberto Navarro no está en este espacio. Su espacio.

Oportunamente, Roberto Navarro, que seguirá en radio 10 por la mañana, dará a conocer los motivos que lo llevan a alejarse de la conducción de este programa, (así) como a las autoridades de este canal.

Por eso, y hasta el jueves, iremos hasta las 23 hasta que la empresa tome otra determinación.

Solamente quiero reiterar: No me corresponde a mí (porque) no me gusta ni hacer periodismo de periodistas ni hablar de temas que conozco en profundidad ni que me competen, por respeto a mi colega.

La empresa y Roberto deberán clarificar ante usted todo lo que ha pasado y sucedido por estas horas.

Lo que sí quiero dejar claro es que estoy muy cómodo trabajando aquí, en C5N, desde el año 2014 y lo sigo estando. No tengo ningún tipo de presión o censura. Lo quiero dejar perfectamente claro.

Navarro y las autoridades de este canal son quienes deberán dar las explicaciones que a mí, por mantenerme al margen, no me corresponden", disparó Sylvestre.