La exportación festeja el gol de descuento pero pierde por goleada

El gobierno festejó la reapertura consumada ayer (19/09) de las importaciones europeas de biodiésel como el gol del campeonato, cuando en realidad representa para el comercio exterior argentino el descuento de una goleada que refleja un débil crecimiento de las exportaciones y un déficit comercial en alza en el 1er semestre de 2017. Desde que comenzaron a descender los precios internacionales y Argentina pasó a tener una pérdida constante de participación en el comercio del mundo, la administración macrista no generó ninguna reacción creativa y se aferró a la promesa de campaña de volver a tender los puentes rotos con Europa. No está mal, si no fuera porque no se aparta de la cómoda estrategia comercial de que las tres Américas sigan siendo el principal destino de nuestras exportaciones, cuando Asia, por lejos, se convirtió en el 2do principal mercado superando holgadamente a Europa. Y otra decena de países emergentes no tradicionales esperan con los brazos abiertos el abastecimiento de productos nacionales que tropiezan con barreras en antiguos y habituales destinos. El último reporte de Desarrollo de Negocios Internacionales (DNI), con la firma de su director general, Marcelo Elizondo, está dedicado a la dirigencia nacional, política y empresaria, que quedó tildada en el retorno de tiempos pasados en la relación con Brasil, Europa y USA.

Miércoles 20 de septiembre de 2017