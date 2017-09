Navarro: "Si no me iba de la radio, se me caía lo de la censura"

"Cuando me avisan que Navarro estaba diciendo que también lo echaron de radio 10 (en diálogo con Víctor Hugo Morales), lo llamé enseguida y le dije: ¿Estás loco?", explicaron a Urgente24 directivos de la radio.

"Anoche hablamos por teléfono y le recordé que con la radio no había problema y le pregunté si venía. Me dijo que sí", agregaron.

En este sentido, el alto directivo de radio 10 contó que cuando lo preguntó si estaba loco, Navarro contestó: "Y bueno, pasa que si seguía en el Grupo se me caía lo de la censura".

"Me agarraba la cabeza cuando me dijo eso", lamentaron en diálogo con este portal.

El militante K no está pasando por un buen momento profesional, dado que si bien denuncia presión y censura, sus compañeros y militantes K Víctor Hugo Morales y Gustavo Sylvestre salieron también a desmentir sus dichos, asegurando que tienen completa libertad a la hora de armar sus programas y los contenidos.

El más claro en este punto fue el propio 'Gato' Sylvestre: "Lo que sí quiero dejar claro es que estoy muy cómodo trabajando aquí, en C5N, desde el año 2014 y lo sigo estando. No tengo ningún tipo de presión o censura. Lo quiero dejar perfectamente claro.

Navarro y las autoridades de este canal son quienes deberán dar las explicaciones que a mí, por mantenerme al margen, no me corresponden".

En tanto, el relator explicó: "Les puedo contar que hay un mar de fondo. Yo humildísimamente ya hablé con las partes más importantes. Me metí de buena fe porque entiendo que el canal no puede perderse a Navarro y Navarro no puede perderse al canal. En consecuencia, hay que establecer algún puente. Y evitar dinamitar todos los puentes".

Luego, al aire de radio Del Plata, Navarro se contradijo y blanqueó que no fue despedido: "Hoy no fui a la radio y no me parece que esten dadas las condiciones para seguir".

Y luego disparó contra algunos compañeros: "La primera mañana, la que conduce Julián Guarino, es medio liberal. La segunda, de Claudio 'Conde' Rigoli, es de Cambiemos".

¿Navarro está pensando en lanzarse a la política de cara a las elecciones 2019?