Alerta mundial: Sismos en Perú, Japón y California

Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió este jueves (20/09) la costa oriental de Japón, aunque las autoridades descartaron el riesgo de tsunami.



El epicentro del sismo estuvo ubicado a 281 kilómetros al este de la ciudad de Kamaishi, en la gran isla de Honshu, la mayor del archipiélago, y a sólo 10 kilómetros de profundidad, según los servicios geológicos estadounidenses (USGS).



La Agencia meteorológica japonesa precisó que no existe alerta de tsunami. Y aún se desconoce si hubo víctimas fatales o daños materiales cuantiosos.



También en la madrugada se produjo un sismo en Burney, California, de magnitud 3.8. Afortunadamente no hubo víctimas ni daños materiales importantes.



En tanto, en Perú, esta madrugada se registraron dos sismos. Ocurrieron en el sur del país, en Arequipa, y no hubo muertos, según se informó oficialmente.



El primer movimiento telúrico se sintió a las 00.26 hora local con magnitud 5,2 y el epicentro estuvo localizado a ocho kilómetros al este de la ciudad de Arequipa, distante a 1.030 kilómetros de Lima.



Asimismo, el epicentro estuvo a una profundidad de 124 kilómetros, razón por la cual se aminoró la fuerza del movimiento.



Otro sismo fue registrado por el IGP a las 03.07 hora local de magnitud 3,4 en la escala de Richter, con epicentro a 10 kilómetros al sur del distrito de Maca, en la provincia de Caylloma, y a una profundidad de 12 kilómetros.



Las regiones del sur del Perú son las que presentan la mayor cantidad de sismos durante el año por encontrarse sobre las placas tectónicas Continental y de Nazca, que al chocar producen los terremotos en su territorio.



Por este motivo, Perú está ubicado en una de las zonas denominadas el Cinturón de Fuego del Pacífico donde se registra el 80 % de la actividad sísmica mundial. Algunos expertos señalaron que puede esperarse una réplica en Lima, pero no ha sido confirmado oficialmente.