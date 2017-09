Volvió la música de los '80

La obra está inspirada en el musical de Broadway con libro de Chris D'Arienzo. Una historia que también fue llevada al cine el 13/08 del 2013 dirigida por Adam Shankman.



La historia se instala en los años ´80 en Hollywood, en un pequeño y legendario club de Los Angeles llamado, Bourbon Room, ubicado en Sunset Strip donde se respira y se vive el rock de aquella época.



Jerry (Micaela Racana) es una joven que deja su hogar para luchar por sus sueños de ser una gran actriz en Los Ángeles. Cuando llega a destino conoce a un atractivo y simpático chico de ciudad, Drew (Federico Coates), que desea convertirse en una futura estrella de Rock.

Por otro lado, el famoso club Bourbon entra en una gran crísis cuando es amenazado por empresarios alemanes que quieren demoler el lugar para hacer sus negocios y construir un outlet de Nike.Dennis Dupree, interpretado por el famoso cantante CAE, es el propietario del lugar quien junto a su mejor amigo, Lonny Barnett (Marcos Rauch en reemplazo de Matias Mayer) deberán luchar por la permanencia de su comercio en la ciudad.El espectáculo divierte, emociona y sobre todo hace bailar a toda la audiencia con una gran lista de éxitos de los ´80 como "Anyway you want it" de Steve Perry y Neal Schoon y "Beaver Hunt" de David Gibbs y Chris Hardwick. Incluyendo además los mejores hits de Styx, Pat Benatar, TwistedSister,Poison, y Europe, entre otras bandas de mundialmente conocidas.

"Anyway you want it"- Journey

Cada uno de los actores lograr interpretar perfectamente cada una de las canciones en inglés.



Sobre todo, Federico Coates quien demuestra no solo ser un gran actor arriba del escenario, sino que también llega a notas muy altas generando piel de gallina en el espectador.

Micaela Racana es otra de las descatacas de la obra. Tiene una voz muy dulce y le da aquel toque angelical y femenino al espectáculo.

Marcos Rauch, quien participó en la función del miércoles 20/09 como reemplazo del actor Matias Mayer, es el encargado de narrar el hilo conductor de la historia.

El actor tiene una muy buena voz y logra aportar la parte cómica a la historia. Inclusive en muchas ocasiones bromeaba con el público presente llendose del libreto.Una de las canciones más lindas de la velada fue "Dont Stop Believing" de Jonathan Cain, Stephen Perry y Neal J. Schon, que trajo consigo la finalización del show. Haciendo que el público se ponga de pie para aplaudir y bailar al ritmo de la música.

"Dont Stop Believing"-Journey

Sin duda se trata de una comedia musical que provoca ganas de bailar, reir y disfrutar de un gran repertorio con los mejores éxitos del Rock and Roll de aquella época. En una obra tanto para jóvenes como para grandes, ya que lo primeros están invitados a vivir una linda historia de amor y escuchar grandes hits de aquel entonces y los segundos pueden revivir la mùsica que tanto les gustaba cuando adolescentes.

El elenco lo completan Mariano Zito, Lucía Mundstock, Pili Muerza,Federico Yernazian, Alejo Salinas, Mery Armellin y Pedro Ochoa.



Con una duración aproximada de 2 horas y 40 minutos (con intervalo) no cabe ninguna duda de que vale la pena ir a ver este gran espectáculo dirigido por Pablo Drutman.



El show puede disfrutarse todos los martes a las 21, en el Teatro Maipo, ubicado en la Calle Esmeralda 443, todos los martes a las 21.



Para adquirir las entradas ingresá AQUÌ.