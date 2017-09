Cientos de personas se concentraron en lo que quedó de colegio Enrique Rebsamen, en Ciudad de México, desesperados y levantando los escombros de lo que fue una escuela primaria, pudieron rescatar con vida a 11 niños, sin embargo, la cifra de fallecidos hasta ahora es lamentable, 25 personas fueron encontradas muertas, entre ellos 21 infantes. La desesperación sigue, pues dos pequeños y un adulto siguen sin aparecer.

“Siguen sacando niños, pero no sabemos nada de mi hija”, fueron las palabras de Adriana D Fargo, madre de 32 años que agotada y con los ojos rojos sigue buscando entre las ruinas a su hija de siete años.

La solidaridad no ha parado desde la catástrofe, cientos de personas se han sumado y ayudan a rescatar a los afectados por el terremoto que alcanzó 7.1 en la escala de Richter y que se suscitó 32 años después del sismo que dejó miles de muertos en 1985. Los vecinos de la zona han acerado café, pan y otros alimentos a los rescatistas y familiares que aún esperan noticias de sus hijos.

A pesar de que se rescataron 11 niños con vida, todavía se espera que queden otros cuerpos bajo los escombros. Fuentes oficiales informaron que los niños rescatados, fueron trasladados a un hospital civil y al hospital de la Marina.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, visitó anoche la escuela, que acogía alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Las tareas de rescate se extendieron a lo largo de la noche en esta escuela del sur de la capital, uno de los 39 edificios que se derrumbaron en la capital mexicana.

Peña Nieto también expresó que ha establecido como máxima prioridad en el país el rescate de las personas atrapadas bajo los escombros. Declaró que el sismo provocó al menos 45 edificios colapsados en la capital. Cientos de videos fueron compartidos en las redes sociales, en donde se observan grandes construcciones derrumbándose en segundos. Se estima que la cifra de fallecidos ascienda.

Juan Carlos Ortega Prado escribió en la revista Proceso, de Ciudad de México:

"Les recuerdo algo: la “escala sísmica de Richter” es logarítmica (base 10), y no lineal. Esto significa que un terremoto de 8.1 grados tiene una magnitud 10 veces mayor que uno de 7.1 (y no es sólo 10% u 15% más fuerte, como podría pensarse). Dicho de otro modo: ayer, un sismo con una magnitud diez veces menor que el de 1985 derribó unos 40 edificios y mató a casi 100 personas en la Ciudad de México.

En resumen: en 32 años no aprendimos un carajo. Una escuela y un taller textil se nos derrumbaron; se siguieron dando permisos para construcciones de papel; se permitió que gente viviera en edificios viejos y dañados (y gente decidió vivir en edificios viejos y dañados); Protección Civil no hizo las revisiones suficientes, las hizo mal o a nadie le importaron; nuestra conciencia y capacidad de exigir tampoco avanzaron, y a nadie le interesó explicarnos la diferencia entre magnitud e intensidad, así que hoy descubrimos azorados que no estábamos en manos de la planeación y la prevención, sino de la suerte, y que un terremoto 10 o 15 veces menor que el de 1985 puede tumbar la capital del país."

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que en la Ciudad de México se tienen contabilizadas afectaciones en 212 escuelas, 16 con daños mayores, por el sismo.

La SEP señaló que las clases están suspendidas hasta nuevo aviso en todas las escuelas de la Ciudad de México, Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Tlaxcala, Estado de México, Hidalgo y Michoacán.

México espera para el jueves 21/09 una delegación israelí, formada por 70 rescatistas.

Jonathan Conricus, vocero del ejército, dijo que el equipo más grande será formado por unos 25 ingenieros. Ayudarán a revisar y evaluar los daños y determinar si los edificios son seguros.

Además, una delegación de 18 rescatistas de Topos Chile viaja a México con 2 perros entrenados y material especializado para buscar personas atrapadas debajo de escombros tras el terremoto que azotó en la víspera a México.

Los Topos son una agrupación de civiles, que trabaja gratuitamente, nacida en México tras el terremoto de 1985 que ocasionó miles de muertos. Profesionales de diversas especialidades se percataron de que los rescatistas eran insuficientes para rescatar a los atrapados. Se conocieron como “Los Topos de Tlatelolco”. Están capacitados para colaborar en desastres naturales en diversas partes del mundo.

La organización internacional tiene sedes en Bulgaria, Chile, Francia y Nueva Zelanda.

Un oficial de la Marina Armada de México ha informado esta tarde a Milenio Televisión que dos de tres pruebas detectaron signos de vida de la niña que está bajo los escombros del colegio Enrique Rébsamen, ubicado en la avenida Brujas y División del Norte, en Coapa.

Además, otros rescatistas confirmaron a los a medios que la menor está con vida.

“Metimos tres tecnologías: una es la parte térmica, sonora y movimiento. La térmica y movimiento está confirmado, pero la sonora no está confirmado porque hay mucho ruido”, dijo el oficial de la Marina. El sitio digital Milenio agrega además que “una autoridad que participa en el operativo de rescate dijo que le dieron agua a la niña a través de una manguera”.