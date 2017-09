Colegios tomados: ¿Por qué no les cortarán el Wi-Fi?

La pregunta la hizo al aire por A24 el periodista Eduardo Feinmann: ¿por qué no cortan el wi-fi en los colegios tomados para que al menos los contestarios tengan que pagar del bolsillo de sus padres el consumo de teléfono móvil, su pasión no negociable de acuerdo a su condición de millennials?

Los alumnos que ocupan instalaciones en los colegios están infringiendo la legislación vigente, en muchos casos con la tolerancia de sus padres y/o tutores, y eso insólito que ocurra sin costo alguno: esto es lo que el quiso decir Feinmann con su ejemplo.

La situación es harto ridícula, alentada por una campaña electoral en la que los K y la izquierda trotskysta creen que ganan votos con la ocupación delirante, y los de Cambiemos están convencidos de que no sufren costo alguno si mantienen "el diálogo" inexistente.

A pesar de que la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, había dicho que no recibiría a los alumnos mientras estuvieran las escuelas tomadas, resolvió modificar su postura y volvió a convocarlos, aunque insistió en su pedido para que los estudiantes levanten la medida de fuerza que llevan adelante en 29 establecimientos.

Acuña se reunió con los estudiantes en la sede de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, ubicada en la avenida Belgrano 673, para intentar destrabar un conflicto que ya lleva 4 semanas desde que se iniciaron las tomas en los colegios. Fuera del edificio, estudiantes se manifestaron cortando Avenida Belgrano y Chacabuco, momentos previos a la conferencia de prensa que brindó la funcionaria.

En diálogo con la prensa, Acuña afirmó "fue una buena reunión, es un espacio más para seguir con el diálogo, no sólo con los centros de estudiantes, sino con toda la comunidad educativa. Tratamos de darle respuesta a la preocupación que manifestaron en esta reunión".

acuna.jpg

Asimismo, señaló que "todos coincidieron en que hace falta una reforma, seguirán las reuniones a partir del lunes que viene".

Además, la funcionaria informó que organizarán reuniones a partir del lunes que viene para difundir el proyecto de reforma y recibir propuestas. "Nuestro compromiso es incorporar las propuestas que se puedan sumar. Brindamos espacios de participación en las comunas".

Acuña también se refirió a los estudiantes que llevan a cabo las tomas y afirmó "todos creemos que las escuelas tienen que reformarse. El futuro no nos espera. Esta reforma cumple con la Ley nacional de Educación. Esperamos que los estudiantes entiendan que la educación publica se defiende y construye con las puertas abiertas. Los invito a los espacios de diálogo. Dejen que sus compañeros vuelvan a la escuela".

La ministra también aclaró lo que la cartera Educativa le explicó a Urgente24 hace días. "La reforma no habla de pasantías, sino de prácticas educativas que designará el ministerio junto con las escuelas", señaló y aclaró que "serán durante el horario de clase y empezaremos en 20 escuelas el año que viene, completándose gradualmente. Pero no serán rentadas". En ese sentido, aclaró que el ministerio de Educación publicará en su web oficial todos los puntos del proyecto de reforma educativa "Secundaria del Futuro".

estudiantes3.jpg

En tanto, desde el Ministerio de Eduación ampliaron algunas cuestiones respecto al proyecto en cuestión. Resaltaron que "cuenta con un cronograma gradual de implementación para todas las escuelas secundarias de la CABA, que responde a la necesidad de brindar acompañamiento a través de capacitación, recursos y materiales".



También aclararon que las prácticas educativas recién empezarán en 4 años, ya que la implementación será también gradual por años, comenzando en el 2018 por los 1ros años de las escuelas que comienzan la implementación. A lo largo de este tiempo se va a trabajar con cada escuela en particular para ir definiendo los detalles de aplicación de las prácticas educativas.



Asimismo, cada rector organizará durante octubre y noviembre de 2017, 2 jornadas de Educación Sexual Integral en todas las escuelas secundarias y se constituirá una mesa de manera conjunta con la Defensoría del Pueblo para el seguimiento y contención en Violencia de Género.

El motivo por el cual los estudiantes mantienen 29 escuelas porteñas tomadas tiene que ver con un aspecto de la reforma educativa "Secundaria del Futuro", el cual establece que los alumnos de quinto año realizarán práctivas educativas obligatorias en empresas, organizaciones sociales y gubernamentales durante el último cuatrimestre del ciclo lectivo. La medida comenzará a regir a partir de 2018.

Más allá de la reforma, el tema se tornó político: por un lado, los Centros de Estudiantes designaron a 1 representante por cada colegio para ir a la reunión y, según trascendió todos ellos militan en agrupaciones de izquierda. Esto generó el rechazo del oficialismo. "Las tomas no se justifican, es negar la educación", dijo el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta; y la ministra Acuña ratificó hace días que no volverían atrás con la reforma.

Pero el hecho de que se politizara el tema también generó rechazo en los alumnos que participan de las tomas y sus padres, que lamentan que sus hijos estén hace casi un mes sin clases por el conflicto. El malestar se agrava al ver que el Carlos Pellegrini y el Nacional de Buenos Aires adhieren a la protesta, pese a que no son instituciones alcanzadas por la reforma por pertenecer a la Universidad de Buenos Aires (UBA).

estudiantes2.jpg

En otro sentido, comenzó la campaña electoral de cara al 22/10 y la oposición porteña comenzó a atacar al oficialismo. "Lo mejor que ha hecho el kirchnerismo es formar militantes. Muchos centros de estudiantes de las escuelas tomadas en la actualidad son kirchneristas", dijo Débora Pérez Vólpin, candidata a legisladora porteña por Evolución, espacio que lidera Martín Lousteau. También se diferenció de los estudiantes al aclarar que no está de acuerdo con las tomas pero que recorre las escuelas "porque quiero escucharlos".

El kirchnerista Daniel Filmus, segundo en las PASO detrás de Elisa Carrió, también habló sobre los colegios tomados y la reforma educativa. "No hay expediente ni dictámenes, por eso no quieren discutir, no es un proyecto bien armado. Sólo hay un power point que colgaron en la página web", aseguró Filmus y agregó "se apuraron a presentar el proyecto, fingiendo que era una filtración, para aprovechar la cuestión electoral. Estamos todos de acuerdo en que hay que cambiar la secundaria, pero no por eso vamos a aceptar un mamarracho".