Billetera virtual no funcionaría ante un 70% de jubilados que no usa Internet

Aunque hace más de dos años ya existe la modalidad de “pagos electrónicos” en la Argentina la sociedad sigue prefiriendo el uso de dinero en efectivo para realizar sus compras, y es por ello que el Gobierno promociona a toda costa el uso de la billetera virtual, la que además, es la modalidad actual de cobro para los beneficiarios de los planes Progresar y Hogar del ANSES,el organismo, que busca recaudar más a través de este programa, aspira a extender el sistema de pago electrónico incluso a los jubilados, entonces es allí donde se generaría un problema, ante un público específico que no maneja la tecnología, y ante casi la mitad que no tiene ni siquiera un teléfono celular o no sabe cómo usarlo.

Un informe sobre Tecnología de la Información y de la Comunicación realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), arrojó que en el país la mayoría de las personas mayores de 65 años no utiliza internet, esto sería el primer obstáculo para que los jubilados puedan cobrar su pensión a través del sistema PIM, que es la billetera virtual elegida por el ANSES para efectuar el pago, y que a través del mismo, se puedan realizar compras en comercios que ya estarían adheridos al programa.

De acuerdo con la investigación que se difundió el pasado martes 19/09 por el Indec, que fue hecha realizada durante el cuarto trimestre de 2016, detalla que aunque el 71,8% de los hogares en el país tiene acceso a internet, el 70% de esas personas mayores de 65 años no usa sabe usarlo. Este programa de billetera virtual, funciona principalmente con datos móviles o internet wifi.

Algunos defensores del programa aseguran que para el uso de la billetera virtual no es necesario tener un teléfono inteligente, y que con sólo enviar un mensaje de texto, se pueden realizar transacciones. Entonces, un segundo obstáculo dificultaría que los jubilados puedan ser incluidos en el sistema que propone el ANSES, ya que el informe del Indec detalla que el 44% de las personas mayores de 65 años no utiliza teléfonos celulares.

El ANSES tendría entonces, que dotar a los adultos mayores de teléfonos celulares, que, aunque sea un aparato con las funciones básicas, generaría una inversión de dinero importante, al tiempo que, tendrían que hacer uso de un personal multidisciplinario que enseñe a los abuelos al uso y manejo, no solo del celular, sino también de la aplicación.

Sin duda, el sistema de pago electrónico en el país va a paso lento, y que los jubilados se vean incluidos en estos programas se le hará al Estado cada vez más cuesta arriba.

¿Qué es PIM?

El Banco Nación lanzó el sistema PIM, una nueva forma de pago que sólo necesita un teléfono celular. Esta billetera móvil no requiere que el usuario tenga una cuenta bancaria o acceso a internet (puede utilizarse desde cualquier equipo, no es necesario que sea un smartphone) y además es gratuita. Es otro paso en la búsqueda de reducir el uso de efectivo entre sectores de la población que no están bancarizados.

Este nuevo sistema es de uso gratuito para comercios pequeños, que además reciben el dinero al instante. La operatoria tendrá límites mensuales: hasta cuatro sueldos mínimos en el caso de las personas físicas y 10.000 dólares por comercio.