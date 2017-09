A Alberto Nisman lo mataron dos personas

La Junta Interdisciplinaria convocada para confirmar si el fiscal Nisman se suicidó o fue asesinado se reunió hoy para redactar el informe oficial , que será entregado al fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación.



Los peritos de Gendarmería, junto a los expertos convocados en representación de la familia Nisman y los que asesoran al técnico informático Diego Lagomarsino, en total más de 30 personas, mantuvieron una reunión en el edificio Centinela, sede de la Gendarmería, para intentar acordar el informe.



En dicha reuniòn se evaluó detenidamente lo que ocurrió en la recreación que se realizó la semana pasada. Ante lo sucedido se filtró el dato de que la Gendarmería daría por probado que Nisman fue asesinado.



El fiscal Taiano explicó que se hicieron dos juntas de expertos; una médica y otra criminalística, pero ninguna pudo aproximarse a la causa de la muerte de Nisman. Esta junta fue pedida con insistencia por la querella que representa a las hijas de Nisman y Sandra Arroyo Salgado, y finalmente fue dispuesta por el juez Ercolini y Taiano.

Los especialistas, según los anticipos de su trabajo que recibió Taiano, encontraron trazas de ketamina en el organismo de Nisman, droga que no se había hallado antes porque no se la había buscado.Por otro lado,se sabe que el fiscal fue drogado con Ketamina,aunque aún no se puede saber cuánta droga ingresò en el cuerpo de la víctima ni cómo llegó a él.La ketamina es una droga que en grandes cantidades se usa como anestésico y en dosis menores de forma recreativa porque provoca alucinaciones. La defensa de Lagomarsino acepta la ketamina.

Lo tomaron entre dos personas, lo llevaron al baño. Quien le dispara se va de la escena y la otra persona fue la encargada de acomodar el cuerpo. No se sabe si interviene en este momento la computadora o no

La droga es clave para reinterpretar la escena: hasta ahora la querella planteó la hipótesis de un asesino que tomó la mano del fiscal atontado y apretó el gatillo del arma que estaba apoyada sobre la cabeza. Sostiene que hubo manchas de sangre limpiadas en el lavatorio.En el noticiero de las 20, en Telefe hablaron sobre el tema donde Cristina Pèrez confirmó que entregarán el informe oficial el viernes 22/09. Lo golpearon y le dieron dicha droga.", afirmò Pèrez.

Además, la periodista dijo que se puede hablar de un magnicidio. Es decir, el asesinato de una persona importante, usualmente una figura política o preferiblemente interesante que suele tener una motivación ideológica o política, y la intención de provocar una crisis política o eliminar un adversario que considera un obstáculo para llevar a cabo sus planes.



Habrá que esperar a este viernes 22/09 para que se amplie un poco màs la informaciòn.