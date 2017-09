Carrió: “El gobierno de Cristina mató a Nisman con apoyo de Milani y Aníbal”

Volvió Elisa Carrió después de su descanso tras alzarse con una amplia victoria en las PASO de agosto pasado. La diputada nacional y candidata de Vamos Juntos por la Capital, retoma la campaña electoral en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia para seguir apuntalando a Esteban Bullrich y a los candidatos del oficialismo.

El regreso de Carrió coincide con los resultados de la pericia de Gendarmería sobre la muerte de Alberto Nisman. Según la chaqueña, "fue el gobierno de Cristina Kirchner el que lo mató" , y que contó “con apoyo de (César) Milani y Aníbal Fernández".

En declaraciones al diario La Nación, Carrió vinculó el caso Nisman al de Maldonado en cuanto al rol de la Gendarmería en ambos: "El kirchnerismo y organismos de derechos humanos ligados al kirchnerismo plantaron pruebas falsas y testigos falsos para desacreditar a la Gendarmería -sostuvo Carrió-. Esto tiene que ver con el caso Nisman. Quieren deslegitimar a Gendarmería para quitarle valor al peritaje de Nisman, porque el peritaje de Gendarmería lo que demuestra es la autoría y el encubrimiento del gobierno de Cristina Kirchner en el crimen, y que contó con apoyo de (César) Milani y Aníbal Fernández".

"Esto tiene que ver con Nisman, porque es el caso que obsesiona a Cristina Kirchner, porque es un crimen de Estado con impacto internacional. El gobierno de Cristina ordenó matar a Nisman. En la misma fecha se dieron los hechos: se avanzaba en causas que tienen que ver con el pacto con Irán a la vez que lo de Maldonado. Esto no significa que se inventa su desaparición, pero sí que hacen un uso de un hecho para tapar otro", agregó.

Acerca del caso Maldonado, Carrió enfatizó que el gobierno nacional "no tiene nada que ver en su desaparición, ni que hubo un plan sistemático para la desaparición forzada" y defendió el accionar de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: "Puedo discrepar en sus formas, pero es una mujer que demostró que no transa con nadie, menos con el narcotráfico, y que tiene el coraje que no tienen otros".

Consultada sobre si la ex presidenta puede asumir la banca de senadora con los procesos judiciales en marcha, en caso de resultar electa en octubre, Carrió respondió: "De acuerdo al fallo de la Corte (Suprema de Justicia) sí; de acuerdo a la Cámara Nacional Electoral, no".

"Comparto el criterio de la Cámara Nacional Electoral sobre todo si avanza el encubrimiento en el caso de (fiscal Alberto) Nisman. Ahora puede ser excluida, como va a ser excluido (el diputado kirchnerista Julio) De Vido cuando tengamos los dos tercios en diciembre, o puede ser desaforada para que cumpla condena", añadió.

Por último, sobre Cristina explicó que "siendo senadora puede ser condenada por traición a la Patria, el delito de encubrimiento del crimen de Nisman, el vaciamiento de YPF, el lavado de dinero, ahí no va a haber más remedio... el juez va a pedir la prisión, sino vendrá la exclusión" del Senado.