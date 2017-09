Mirtha no avanzará contra Maradona por "un trasfondo político"

"Mirtha tomaba whisky con Videla. Debería hacer un programa con los desaparecidos, y sería una gran despedida de esta tierra", disparó Maradona el pasado 11/09 a través de su flamante perfil en Instagram.

Maradona, recargado: "Videla tomaba whisky con Mirtha, conmigo no"

Rápidamente, Marcela Tinayre, disparó: “Yo nunca hablo de mi familia, pero cuando la atacan, sí. Me parece que Maradona es un desequilibrado, una vez más está diciendo una boludez.

Mi madre me decía ‘nunca en mi vida probé el whisky, no sé lo que es el whisky y a Videla no lo conocí jamás’. ¿Él se olvida que se sacaba la foto con la Junta Militar cuando ganó en el 78? Se olvida de muchas cosas.

Yo no le doy pantalla a ese señor. En lo deportivo, lo admiro profundamente. Fuera de eso me parece que ha hecho de su vida un vómito. No le doy espacio. ¡Chau, Maradona! Ya te vas a ocupar de tener que aclarar las cosas que estás diciendo".

En este sentido, Legrand aclaró que iba a llevar el caso a la Justicia, pero ahora se arrepintió, dado lo complejo que es lograr que se resuelvan los casos en la Justicia: "Ya pasó, no voy a iniciar acciones legales, se terminó porque es todo falso. No vale la pena ir a Tribunales: son cinco años, larguísimo. Ya está. Pienso que en algún momento va a pedir disculpas. Estuvo fuera de lugar. Conmigo siempre ha sido muy amable, no sé a qué vino ese comentario. Puede que tenga un trasfondo político, me extraña de Diego".

En diálogo para Confrontados (canal 9), la diva de los almuerzos se mostró un tanto incómoda por la desconfianza que le tiene Antonio Gasalla -contratado por Telefe-: "No creo que venga a mi mesa. No quiere venir porque dice que vienen políticos. Yo le dije: 'Mirá, Antonio, yo no traiciono a nadie, si te digo que no vienen políticos en la ocasión que vengas no te voy a traicionar'. Pero no quiere venir, me parece que desconfía".