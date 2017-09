Tévez criticó al fútbol chino: “Está años luz de otros países”, ¿volverá a Boca?

El ex delantero de Boca, Carlos Tévez, cargó este jueves (21/09) contra el nivel de la Superliga china en que “están a años luz de otros países, recién dentro de 50 años van a poder competir ante Europa”. La continuidad de Tevez en China esta en dudas ya que el presidente del Shanghai Shenhua, Wu Xiaohui, aseguró que su contratación no cumplió con las expectativas del club de la Superliga de China, que pretendía “un jugador estrella y de alta calidad”. El Shanghai Shenhua está en la 12ª posición de la Superliga China y viene de una estruendosa caída por 6-1 en el clásico con Shanghai SIPG. El Apache, cabe recordar, ya había sido foco de una fuerte crítica por parte del nuevo entrenador del equipo, el chino Wu Jingui, quien hace días había dicho que no estaba en condiciones físicas para ser tenido en cuenta y en la continuidad de su respuesta sentenció: “Tiene sobrepeso”.

