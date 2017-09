Cristina 'volvió' con Víctor Hugo y apoyó a los chicos que toman colegios

Tras la polémica entrevista al portal Infobae con el periodista Luis Novaresio, Cristina Fernández volvió a apelar a sus periodistas militantes para brindar otro reportaje donde habló de temas de coyuntura y cuestionó al Gobierno nacional en tono electoral.

"Estamos ante un Gobierno que quiere construir, como en los viejos tiempos de la doctrina de seguridad nacional, la figura del enemigo interno, que es peronista, kirchnerista, que le gusta el Indio Solari", arrancó la exmandataria en los estudios de la radio AM 750 propiedad de otro kirchnerista, el sindicalista Víctor Santamaría.

Además, lamentó que "no sólo apuntan a la división social sino a la fractura. Este gobierno necesita la fractura social para poder imponer su plan, que tendrá la segunda fase de ajuste después de las elecciones".

Cristina tenía previsto encabezar hoy un acto en la localidad de Ensenada, pero la actividad fue pospuesta para el domingo debido a las "malas condiciones climáticas", por eso eligió ir al programa de Morales.

En la extensa entrevista, la ex jefa de estado habló de varios temas. Calificó a Mauricio Macri como presidente de “spot publicitario” y sobre el ministro de Finanzas Luis Caputo dijo que era “el único que trabaja generando deuda”.

"Estamos en un país en el que comprábamos autos y electrodomésticos en cuotas, y ahora pagamos los servicios públicos en cuotas", agregó y afirmó: "El ajuste tarifario no tiene que ver únicamente que ver con una cuestión de ajuste presupuestario, sino con favorecer a los amigos del poder o al mismo poder".

Y siguió sus críticas al plan económico "donde todos los días se despide gente, donde hay precarización laboral, donde se plantea que hay que hacer una reforma como la de Brasil porque si no vamos a quedar fuera de competencia, de apertura de importaciones que mata la industria nacional".

Acerca del caso Maldonado, Cristina volvió a criticar el accionar del Gobierno y se quejó de que "todavía no hay un gendarme preso" por la desaparición del joven artesano.

Además, rechazó que durante su gobierno se haya espiado a los mapuches a través la Agencia Federal de Inteligencia. "Nosotros no teníamos actitudes beligerantes con los que nos cuestionaban", dijo.

"A nosotros nunca se nos ocurrió ligar a los Qom con las FARC. Podíamos no estar de acuerdo pero nunca represión ni judicialización", agregó sobre el conflicto que su gobierno mantuvo con este grupo, que denunció violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Gildo Insfran, aliado de la Casa Rosada durante los años K.

Luego, cargó contra Pablo Noceti, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad: "Si un funcionario [por Noceti] dice en el micrófono que hagas lo que hagas te van a meter preso y te van a judicializar, ¿ese hombre, por privado, qué orden dará?".

Con respecto al despido de Roberto Navarro, del canal propiedad del empresario cercano al kirchnerismo, Cristóbal López, sólo dijo que no puede verse "como un hecho aislado" y lo vinculó a que Cambiemos necesita que "no haya voces" críticas en los medios de comunicación.

"Es obvio que un plan económico de estas características, donde todos los días se está despidiendo gente, que hay que aplicar una flexibilización laboral igual que la reforma de Brasil, necesita que no haya voces que denuncien estas cosas", opinó y luego desafió a Mauricio Macri: "¿El Presidente se animará a un reportaje de dos horas con Navarro y Horacio Verbitsky? No creo, que me lo demuestre".

Luego, remarcó que la gestión de Macri "tiene un blindaje mediático total". "Los medios que no son afines al Gobierno, que tienen una postura crítica frente a lo que está pasando, están sufriendo un acoso judicial y financiero de características inéditas por lo menos en democracia", añadió.

Respecto a la contienda electoral, Cristina dijo que "los resultados de las PASO revelan que 2 de cada 3 bonaerenses no está de acuerdo con este modelo económico de ajuste, y que la mayoría confía en nosotros".

Sobre las escuelas tomadas en la Ciudad de Buenos Aires, defendió el reclamo de los estudiantes contra la reforma educativa local y criticó que el nuevo plan los inste a "trabajar gratis seis meses" aunque los alumnos no quieran. "¿Cómo te van a hacer trabajar gratis seis meses si vos no querés?".

"Debemos fomentar la participación de los chicos, no estigmatizarlos. ¿Queremos gente que no pueda opinar? No quiero zombis en nuestro país, quiero gente con espíritu crítico", expresó.

Por último, sobre los dichos del senador Miguel Ángel Pichetto sobre su eventual ingreso al Senado –dijo que tendría que armar un bloque propio- la ex mandataria le quitó relevancia a tema y sólo dijo que "nunca me senté al lado de Pichetto", entre risas.

"¿A vos te parece que después de toda una vida uno puede ir a pelear por un sillón o una banca? Yo estoy peleando por ideas y proyectos de país", concluyó.