Sin pausa: Continúan los trabajos para intentar rescatar a la niña

En México, se multiplican los esfuerzos para rescatar a la nena que quedó bajo los escombros de la escuela que se derrumbó luego del terremoto de magnitud 7,1, que causó al menos 245 fallecidos y más de 2.000 heridos en el centro de ese país. La chiquita recibe agua y oxígeno, pero los socorristas todavía no logran sacarla, y prefieren no dar esperanzas. "Sabemos que hay una niña con vida al interior (de la escuela destruida), lo que no sabemos es cómo llegar a ella sin riesgo de colapso", dijo quien coordina las tareas de rescate.

