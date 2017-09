Alario no debutó y el entrenador del Bayer estalló contra River

El ex delantero de River Plate, Lucas Alario, todavía no pudo debutar en el Bayer Leverkusen debido a que la entidad ‘Millonaria’ no envió el “transfer” necesario para que los alemanes puedan utilizar al delantero que, como se recordará, se fue por la utilización de la cláusula de rescisión. Los hinchas riverplatenses no le perdonan al jugador que se haya ido con el campeonato comenzado. Por otro lado, el entrenador del Bayer, Heiko Herrlich, calificó de “indigna” la situación de Alario, quien aún no fue autorizado por la FIFA a jugar en su nuevo equipo.

