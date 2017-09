Garavano: "Hay que prestarle mucha atención a los dichos de Carrió"

Tras las fuertes declaraciones de Elisa Carrió, el ministro de Justicia, Germán Garavano, no descartó que el gobierno de Cristina Fernández haya estado involucrado en la muerte de Alberto Nisman, y afirmó que el peritaje de la Gendarmería ayuda a "despejar la duda" sobre si el ex fiscal se suicidó o fue asesinado.



Cabe recordar que Carrió acusó ayer a la ex mandataria de haber matado a Nisman y planteó que el kirchnerismo usa la desaparición de Santiago Maldonado para desacreditar el informe que realizó esa fuerza de seguridad sobre el deceso del ex funcionario judicial.



En una entrevista con radio El Mundo, Garavano sostuvo que hay que "prestarle mucha atención a los dichos" de la líder de la CC y aliada de Cambiemos. "Ha sido muy certera, desde un primer momento señala estas cosas. Es alguien a quien siempre hay que prestarle atención", indicó.



Consultado sobre si no descartaba que el gobierno de Cristina haya asesinado a Nisman, el ministro respondió: "En realidad, si [Carrió] lo afirmó, debe tener elementos. Es una persona muy informada que en otros casos ha señalado cosas que luego se han verificado como ciertas". Y agregó: "Hay que prestarle mucha atención a sus dichos".



Garavano destacó que el informe realizado por la Gendarmería, que concluyó que a Nisman lo mataron dos personas, fue "muy exhaustivo" y "con participación de todas las partes". "Hubo diferencias entre los peritos de las partes. Eso tendrá que ser analizado por el fiscal y el juez. Creo que el peritaje nos va a acercando a despejar la duda inicial sobre si se habría suicidado o habrían participado más personas", aseveró.



El titular de la cartera de Justicia lamentó que se "perdió mucho tiempo" en la causa, que pasó al fuero federal hace un año. "Creo que hubo un ánimo deliberado de ir demorando el trámite", consideró.



El peritaje que realizó la Gendarmería a pedido del fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación, concluyó que a Nisman lo mataron dos personas. El informe oficial determinó que al ex fiscal lo golpearon y lo drogaron con ketamina para adormecerlo. Y señala que uno de los atacantes le disparó a Nisman mientras su cómplice lo sostenía.