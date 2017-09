¿Estrategia? De Vido se quedó sin abogados

Julio De Vido se quedó sin abogados en las vísperas del juicio oral y público en el que comparecerá como acusado por la denominada 'Tragedia de Once', que está previsto que comience el 27 de septiembre próximo. En dicha causa, el ex ministro de Planificación fue procesado por el juez federal Claudio Bonadio por "estrago culposo y administración fraudulenta", mediante una resolución que confirmó la Sala II de Cámara Penal de Casación y la Corte Suprema.



Según trascendió este jueves (21/09), los abogados Adrián Maloneay y Julio Virgolini renunciaron a defenderlo en todas las causas en las que el ex funcionario kirchnerista está imputado.



Algunas interpretaciones indican que esta renuncia de la defensa sería una estrategia judicial para dilatar el inicio del juicio por el siniestro ferroviario que causó la muerte de 51 personas. La decisión ahora la tiene el Tribunal.



"Lo hace para dilatar el juicio, De Vido sabe que no tiene con que defenderse", afirmó María Luján Rey, madre de una de las víctimas del choque del Sarmiento.



En tanto, el virtual desafuero del diputado kirchnerista sigue siendo motivo de disputa en la Justicia. El fiscal federal Carlos Stornelli apeló hoy la decisión del juez federal Luis Rodríguez de no solicitar el desafuero del ex ministro para ordenar su posterior detención en el marco de una causa en la que se lo investiga a raíz de un presunto fraude por 26 millones de pesos en el yacimiento carbonífero santacruceño de Río Turbio.