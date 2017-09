Caprichosos, CFK y Bullrich ponen en duda un debate entre ellos

La negativa de Cristina Fernández de participar en un debate realizado por la señal TN puso en dudas que finalmente haya uno entre los principales candidatos, independientemente de dónde se haga.

La exPresidente no se niega a debatir pero puso como condición que el encuentro entre los postulantes a senadores por la provincia de Buenos Aires no sea realizado por una "empresa privada" sino por una universidad pública del mismo distrito. De esa forma, la líder de Unidad Ciudad intentó salir de la incomodidad de tener que ir de visitante a una de las señales insignias del Grupo Clarín, con la que lleva una década enemistada.

Varias casas de estudios ya se ofrecieron para oficiar como sede del debate. Sin embargo, esta posibilidad se topó con la negativa del candidato oficialista, Esteban Bullrich, quien se remitió "al compromiso" asumido con la señal de noticias.

"Hemos firmado el compromiso para debatir, le pusimos fecha precisa, y ojalá se dé", dijo el exministro de Educación, quien aseguró que la convocatoria "se trabajó como siempre se hizo" con los productores de la señal de noticias.

"Lo venían trabajando los equipos (de campaña), la búsqueda es que haya debate, si hay un lugar u otro (...) Nosotros firmamos el compromiso donde se hacen todos los debates, salvo el presidencial", remarcó Bullrich en diálogo con radio Belgrano. "Definitivamente tengo ganas de debatir. Hay una expresión de correr el arco: no corramos el arco, el debate es el debate", señaló.

De todos modos, Bullrich admitió que desde Unidad Ciudadana no firmaron tal compromiso. "Estaban los representantes de Cristina y ellos no firmaron el compromiso", afirmó.

Cristina Fernández, en tanto, insistió este jueves en que el debate se realice en una universidad pública. "Creo que es importante el debate. Tenemos que debatir no en empresas privadas, el ámbito debe ser nuestras universidades. Debatir en canales de televisión está alejado de la sociedad", indicó en la entrevista que le concedió a Víctor Hugo Morales.

Tanto la negativa de Cristina como la de Bullrich frustraría en principio un debate entre los únicos candidatos que compiten con chances reales por bancas en el Senado, más allá de que el encuentro se haga en TN o en una universidad.

Los candidatos que siguen muy de atrás la discusión se mostraron proclives a debatir sin demasiados condicionamientos. Sergio Massa, candidato de 1País, afirmó "vamos al debate en cualquier circunstancia".

"Nosotros a diferencia de Cristina y Bullrich, no le tenemos miedo. Queremos debatir porque los vecinos de la provincia de Buenos Aires tienen derecho a saber de qué manera vamos a generar más puestos de trabajo y mejorarles la seguridad. Por eso queremos debatir donde sea", dijo el líder del Frente Renovador en un acto el miércoles en Mar del Plata.

Por su parte, Florencio Randazzo, de Cumplir, pidió "dejarse de joder y debatir de cara a la sociedad".

"Sería muy bueno un debate, pero me parece que hay una vocación y una voluntad, que es lamentable, de no debatir sino no se darían tantas vueltas. Tengo la sensación que no quieren debatir ni Cristina ni Bullrich, entonces ponen excusas. Yo digo que hay que dejarse de joder y debatir de cara a la sociedad", dijo el exministro en diálogo con radio La Red.

En cuanto a la universidades públicas, al menos 7 casas de estudios del conurbano ya se ofrecieron para ser sede del encuentro entre los candidatos. "Buena parte de los rectores del conurbano venimos charlando sobre esta posibilidad y así como para las presidenciales del 2015 el debate se hizo en la Universidad de Buenos Aires, la idea que estamos trabajando es que este debate se realice en alguna institución académica bonaerense”, dijo días atrás en declaraciones al diario Página12 el rector de la Universidad Nacional de Quilmes, Alejandro Villar, quien además habló en nombre de las otras instituciones entre las que se cuentan las universidades de Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora.