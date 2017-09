Peña pidió ser "súper prudentes" (que le avise a Carrió/Garavano)

Luego de que se conociera el informe de Gendarmería que indicó que a Alberto Nisman "lo mataron dos personas", el Gobierno pidió ser "súper prudentes" y "esperar que la Justicia confirme esta línea de investigación". Así lo aseguró el jefe de Gabinete Marcos Peña.



Lo que resulta llamativo es que ni Elisa Carrió -aliada de Mauricio Macri- ni el propio ministro de Justicia Germán Garavano han sido muy prudentes en las últimas horas. 'Lilita' dijo anoche que “el gobierno de Cristina mató a Nisman con apoyo de Milani y Aníbal”. Y esta mañana, el ministro Garavano no descartó esa posiblidad, además de asegurar que "hay que prestarle mucha atención" a los dichos de la líder de la CC.



Como ya ha ocurrido en el pasado, el Gobierno muestra ahora una nueva deficiencia comunicacional, con declaraciones de funcionarios que parecen opuestas o, al menos, en sentidos que no son similares. Choca la "súper prudencia" de Peña con la grave acusación que lanzó Carrió contra Cristina Fernández, acusación que, en parte, fue respaldada por Garavano.

Más allá de esta apreciación, sin dudas la moderada reacción de Peña parece más acorde al caso que la de Carrió y Garavano.



Respecto de la investigación sobre la muerte del ex fiscal titular de la UFI AMIA, Peña dijo que el hecho forma parte de las "cosas graves y oscuras que los argentinos tenemos que poder saber". "Apenas asumió, el presidente Mauricio Macri tomó el compromiso con la familia, las hijas del fiscal en particular, de que se sepa la verdad", agregó.



En diálogo con radios de Santa Fe (LT2) y La Rioja (Radio Independiente), el Jefe de Gabinete dijo que "hay que ser súper prudentes, esperar a que la Justicia pueda dictaminar y que termine de confirmar lo que esto es hoy la línea de investigación".



Ante la filtración de información del informe de la Gendarmería, Peña consideró que es necesario "poder reconciliarnos con la verdad, entender que los procesos judiciales no tienen que tener obstáculos o manipulaciones por parte del poder de turno y que como ciudadanos nos reconciliemos con que hay justicia y que llegue en tiempo y forma".