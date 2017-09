Frida Sofía no existe (pero sí habría una mujer bajo los escombros)

Un funcionario mexicano descartó que exista una nena llamada Frida Sofía atrapada entre los escombros del colegio Enrique Rébsamen, en una entrevista en vivo dada a todos los medios nacionales en el sitio del rescate.



"Queremos puntualizar que sobre la versión que se sacó con el nombre de una niña no tenemos conocimiento. Nosotros nunca tuvimos conocimiento de esa versión y estamos seguros que no fue una realidad ya que se corroboró con Educación Pública y con la escuela los nombres de todos los niños", aseguró el subsecretario de Marina, Enrique Sarmiento Beltrán en una entrevista a los medios locales.



En su reporte, Sarmiento indicó que 11 menores fueron rescatados de entre los escombros; 19 niños perdieron la vida y seis adultos fallecieron. Con base a lo registrado por los equipos electrónicos, hay indicios de que una persona más pudiera estar con vida. Según el almirante, la Secretaría de Educación Pública, autoridades de la delegación Tlalpan, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Defensa Nacional hicieron un conteo en colaboración con la dirección de la escuela y tienen la seguridad de que todos los niños ya fueron localizados (se encontraron sus cuerpos, están en hospitales o se encuentran a salvo).



No descarto, sin embargo, que sí haya sobrevivientes bajo los escombros: "Hay indicios de que posiblemente haya una persona con vida todavía. En fotografías hay rastros de sangre como si se hubiera arrastrado".



El centro educativo Enrique Rébsamen se había convertido en el foco de todas las miradas tras el devastador terremoto en México, con el supuesto descubrimiento de una nena con vida bajo los escombros. Frida Sofía se volvió en un símbolo de esperanza que llevó a que un centenar de rescatistas a trabajar en el lugar para salvarla. Sin embargo, todo se trató de un malentendido: tal nena no existe, pero sí habría una mujera adulta bajo los escombros, según trascendió.



Las primeras sospechas empezaron cuando la escuela confirmó esta mañana que no había ninguna alumna con ese nombre y que todas las "Sofías" del colegio estaban a salvo. Por este motivo, se presume que "Frida Sofía" surgió de un error en la comunicación con los rescatistas.



“Ni la Marina ni policías federales ni yo hemos podido contactar ni a papás ni a ningún familiar de ‘Frida Sofía'”, admitió Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, en entrevista con Televisa.