Estudiantes seguirán con las tomas y padres los denuncian por usurpadores

Los estudiantes que sostienen las tomas en unos 29 secundarios públicos y universitarios de la ciudad de Buenos Aires en rechazo a la reforma educativa en el nivel medio anunciaron este jueves 21/09 que seguirán con las tomas en los colegios y pidieron una prórroga de una año para seguir analizando el proyecto oficial.

"Cada colegio definirá si levantan las tomas, en asamblea", señalaron. Los estudiantes se reunieron el miércoles con la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, para acordar una solución, pero el oficialismo no dará marcha atrás con el plan "Secundaria del Futuro" y las prácticas educativas obligatorias.

Mientras, los padres que rechazan las tomas decidieron denunciar a los estudiantes ante la Justicia por "usurpación" de los edificios.

En una conferencia de prensa en el colegio Nicolás Avellaneda, ubicado en El Salvador 5528, en el barrio de Palermo, representantes de los centros de estudiantes de todas las escuelas tomadas en la Ciudad anunciaron que seguirán con las tomas, en rechazo a la reforma educativa que impulsa el Ministerio de Educación porteño, aunque recalcaron "lo definirá cada colegio, en sus asambleas".

Además, pidieron una prórroga de un año para seguir debatiendo el proyecto oficial. "Creemos que debe haber un debate abierto con toda la comunidad, pero para eso necesitamos tiempo. No entendemos cual es el apuro de la ministra Acuña", señalo Santiago Legato, presidente del centro de estudiantes del Nicolás Avellaneda.

En tanto, este viernes a las 17:00, realizarán una marcha desde el ministerio de Educación de la Nación al de la Ciudad y exigen la intervención de un congreso pedagógico con expertos en educación.

La ministra Acuña no logró el miércoles 20/09 destrabar el conflicto con los estudiantes secundarios. Sobre el encuentro con casi 40 representantes de los alumnos porteños en la Defensoría del Pueblo, señaló hoy que “de 142 secundarias (porteñas), hay 23 tomadas. No entiendo las tomas en el Nacional y el Pellegrini, que no están incluidas. Las prácticas que vamos a cambiar en la escuela ya existen pero son excepcionales. Nosotros queremos que sean la regla”, detalló la ministra.

Acuña aseguró que “la idea es empezar el año que viene en 20 escuelas de gestión estatal y gradualmente ir sumando escuelas. No es una prueba piloto, se implementa de forma gradual”.

Por otro lado, la funcionaria volvió a apuntar contra la oposición por las medidas de fuerza. “El martes me reuní con legisladores del FIT y del FPV que manifestaron que están a favor de las tomas, que consideraban que era una forma de reclamo legítimo y que las estaban financiando”, dijo.

Desde el ministerio de Educación ampliaron algunas cuestiones respecto al proyecto en cuestión. Resaltaron que "cuenta con un cronograma gradual de implementación para todas las escuelas secundarias de la CABA, que responde a la necesidad de brindar acompañamiento a través de capacitación, recursos y materiales".

También aclararon que las prácticas educativas recién empezarán en cuatro años, ya que la implementación será también gradual por años, comenzando en el 2018 por los 1ros años de las escuelas que comienzan la implementación. A lo largo de este tiempo se va a trabajar con cada escuela en particular para ir definiendo los detalles de aplicación de las prácticas educativas.

Asimismo, cada rector organizará durante octubre y noviembre de 2017 dos jornadas de Educación Sexual Integral en todas las escuelas secundarias y se constituirá una mesa de manera conjunta con la Defensoría del Pueblo para el seguimiento y contención en Violencia de Género.

El motivo por el cual los estudiantes mantienen 29 escuelas porteñas tomadas tiene que ver con un aspecto de la reforma educativa "Secundaria del Futuro", el cual establece que los alumnos de quinto año realizarán prácticas educativas obligatorias en empresas, organizaciones sociales y gubernamentales durante el último cuatrimestre del ciclo lectivo. La medida comenzará a regir a partir de 2018.

Pero, además, el conflicto ingresó en una fase judicial. Durante las últimas semanas, el Ministerio Público Fiscal recibió numerosas denuncias por la “usurpación” de los edificios, y los fiscales analizan si las tomas constituyen un delito o no. Una de ellas fue realizada por las autoridades del colegio Belgrano.

Así lo confirmó el fiscal a cargo, Carlos Fel Rolero Santurian y explicó que “se recibió una denuncia por parte de la rectora y a partir de ahí intervenimos, como lo hacemos en cualquier caso. La usurpación es una calificación provisoria, no es definitiva, y entonces dispusimos como medida básica el hablar con los estudiantes para ver si había una posibilidad para que depusieran la toma. Se establecieron dos reuniones en el lugar y se convocó a todos los organismos que intervienen. Participaron todos, menos el Ministerio de Educación”.

El último encuentro tuvo lugar el viernes de la semana pasada. “En ningún momento se identificó a los chicos ni se les tomó declaración; lo que se hizo fue tratar de buscar una solución a través del diálogo. Tampoco se hicieron reuniones secretas“, amplió el fiscal Rolero.