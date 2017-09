Cimbronazo en el mundo K: Lo de Indalo sería un problemón para CFK

Uno de los primeros en querer volver al ruedo fue Daniel Hadad, el empresario que -luego de vender canal 9 en 2007- fundó C5N y por presiones de la Casa Rosada de entonces (K) decidió venderle a Cristobal López todo el paquete (radio 10, Vale 97.5, Mega 98.3, Pop Radio 101.5 y TKM), pero se quedó con los estudios ubicados en Fitz Roy 1940 y el portal Infobae.

Luego, trascendió el interés del grupo mendocino Terranova, cuya cara más famosa es la del piloto Orly -ex candidato a concejal por Cambiemos en 2010 que terminó cuarto- pero que es manejado por su padre y su tío.

Se trata de la compañía conocida en la vía pública por la firma Sarmiento, que paso a paso se puede visualizar en los famosos carteles verdes donde se pegan las diferentes publicidades.

Pero la respuesta fue la misma que para Hadad: "Se vende todo o nada". Es que son varios los empresarios los que están interesados principalmente en el canal C5N, el portal Minuto Uno y radio 10, pero a ninguno le interesa Ámbito Financiero, BAE y la productora Ideas del Sur, por ejemplo. Siguen las negociaciones.

Con el militante K Roberto Navarro afuera del Grupo, el kirchnerismo sufrió una importante baja. Ahora, solo queda Víctor Hugo Morales, quien entrevistó el pasado jueves 21/09 a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner pero desde el aire de la AM 750 (Grupo Octubre, de Víctor Santamaría), lamentando que ya no es el mismo impacto. Ocurre que el relator no conduce un programa de TV sino el noticiero de la tarde de C5N, por lo que las condiciones de producción son otras.

En este sentido, La Cámpora y el kirchnerismo comienzan a sufrir la lejanía del poder, con el desmoronamiento de importantes estructuras que ayudaban a sostener el relato.

Respecto de Víctor Santamaría, al igual que Cristóbal López, también lucha por su supervivencia judicial y tributaria. Sin embargo, desde el sindicato de encargados de edificios, salieron a aclarar los rumores PRO que abrían la puerta para la salida del relator: "Víctor Hugo se queda en la radio".

De lo que sí están seguros en Indalo Media, es que ya no será lo mismo en cuanto a línea editorial pues quieren mayor producción periodística, quitar al periodismo militancia y avanzar con investigaciones respaldadas por documentos oficiales o datos reales.