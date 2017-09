De Nisman a Juan Castro: Furiosa desmentida sobre el "asesinato"

"Lo de que a Juan Castro lo mataron (gente del gobierno de entonces por investigar) no es un mito. Pasó eso. Fue eso", aseguró el actor Ramiro Blas.

En diálogo con Gerardo Rozín para el aire de Telefe, agregó que "Cuando llegué, me llamó la atención cómo estaba todo vallado. Tuve que presentar documento y el carnet de la radio para poder entrar a ver a mi amigo. No entraba fácil ese día. (Era) mucho para un accidente. Y había un interés sobremedido de gente del gobierno de ese momento (Néstor Kirchner), porque había gente en el Hospital Fernández, del gobierno… Preocupados… (Que) me pararon".

Según el actor, cuando llega al hospital, luego se acerca la pareja del periodista, Luis Pavesio, y su hermano gemelo, Mariano Castro: "Lloraban, y dijeron: 'Ya está, ya está'. '¿Qué cosa ya está?'. 'Está prácticamente muerto…'".

Estas declaraciones enfurecieron a la familia Castro. El que primero salió a responderle fue su hermano Mariano: “Ramiro Blas, hablás de la muerte de mi hermano en Telefe (un canal donde Juan Castro fue muy feliz). No te vi nunca, no te conozco. Mi hermano no se puede defender pero yo sí. Lo que hacés es tan desagradable que la frase que se me viene es ‘te colgás de sus cenizas (no te va a servir de nada porque vas a caer exactamente en el mismo lugar)’", dijo a través de su cuenta de Facebook.

Luego, quien se encargó fue su otro hermano Hugo. Al aire de FM La Patriada, para el ciclo Banda de Sonido, definió sin filtro: “Como hermanos de Juan, tenemos las pelotas por el piso de la cantidad de veces que aparecen campañas en Facebook o en la web hinchándoles las pelotas a Juan. Voy a ser claro: a Juan no lo mató nadie, él tenía desde hace mucho tiempo un viejo problema de adicción con la cocaína. El último día de vida de Juan lo sacaron de una clínica donde estaba internado para rehabilitación y lo llevaron a hacer una promoción a El Trece para la temporada siguiente de ‘Kaos en la ciudad’. La persona que lo retiró dejó que fuera a su casa y cuando llegó, volvió a consumir cocaína.

Cuando consumía tenía alucinaciones, la pasaba realmente mal. Lo real es que Juan se cae desde el balcón de su casa sin siquiera darse cuenta de que ahí había un balcón.

Querer sacar algún tipo de rédito político en relación a la muerte de Juan culpabilizando a Cristina Fernández de Kirchner o a Néstor es una canallada. Juan era peronista, que no me rompan las pelotas.

A nosotros nos dolió muchísimo la muerte de Juan. Mi viejo se murió dos años después porque no pudo superar el dolor. Lo único que falta es que salga un informe de Gendarmería que diga que la vez que Juan se cayó había 500 personas adentro del departamento. Está probado en la causa judicial que Juan estaba solo, entonces, déjense de romper las pelotas".

Más tarde, agregó en su cuenta de Facebook: “Ramiro Blas, sería bueno que dejes de mentir tratándose de colgar de los talones de Juan Castro por cinco segundos de fama. Dejá de mentir y dejá en paz a mi hermano. Vos también (Gerardo) Rozín”.

A menudo aparecen este tipo de posteos en las redes sociales: