Sarlo: "Macri hizo con Maldonado lo mismo que Ibarra con Cromañón"

Nuevamente, la ensayista Beatríz Sarlo se refirió al accionar de Mauricio Macri con términos muy duros. Es que luego del estallido social por el Caso Maldonado, el presidente de la Nación eligió el silencio y guardar su figura incluso ausentándose a la Asamblea de las Naciones Unidas.

"La ausencia de discurso de Macri frente a este hecho me recuerda otras ausencias. La de Ibarra cuando Cromañón, que se borró no fue ni a la vereda", graficó.

En este sentido, recomendó: "¿Qué tendría que haber hecho él en mi opinión? Por cadena nacional, porque no está maldita, que Cristina Kirchner haya hecho que la odiáramos a la cadena no quiere decir que esté maldita. Por cadena nacional él debería decir 'el Gobierno argentino en representación del Estado argentino quiere decirles que está preocupado enormemente con esta situación y reafirmar mi voluntad de proteger la vida de todos aquellos que vivan en territorio argentino'. Nada más, no tenía que explicar las cosas desde la Revolución de Mayo ni desde Dorrego como hacía Cristina".

"Es un hecho muy significativo, la palabra desaparecido en la Argentina no es cualquier palabra. Y que haya desaparecido, no sabemos si muerto si desparecido por quién, no lo sabemos todavía hoy, pero que esa palabra se pueda aplicar a alguien tiene que convocar el discurso presidencial, no se puede tener la superstición de que no hay que hablar porque las encuestas dicen que la palabra Maldonado no figura entre las preocupaciones", reclamó.

En diálogo con Julio Blanck (TN), Sarlo también se refirió a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner: "Aunque gane las elecciones, no tiene futuro político".

"Tiene asegurado el 30% de los votos, que son los del corazón de ella, de aquella gente que fue muy pobre y se sintió respetada porque recibió un plan, porque se sintió interpelada por la presidenta. Ella tiene que buscar los votos jóvenes", resumió en cuanto a la estrategia de Fernández de brindar entrevistas.

En este sentido, indicó: "Eso es agitación política de la mejor especie para ir a la periferia joven, que es donde ella puede extraer sus votos. Los votos que le vayan de más a Bullrich no van a venir de ese perfieria joven, van a venir de otros candidatos que al parecer no están con chances. ¿Dónde van a votar todos trotskistas? ¿Lo van a votar a Bullrich, en blanco? Hay una periferia trotskista que puede votar estratégicamente".