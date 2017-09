Periodista de Clarín contó que un ex funcionario de Guillermo Moreno lo "patoteó fulero"

Matías Longoni, periodista de Clarín especializado en temas vinculados a la agricultura, denunció desde su cuenta de Twitter que un ex funcionario de Guillermo Moreno lo "patoteó".



“Tuve ayer un incidente feo con uno de los funcionarios que alguna vez se curzaron en mis investigaciones: me patoteó fulero en Reconquista”, comenzó.



“En un intervalo del Foro Algodonero Nacional, el tipo se me cruzó diciendo que le había cagado la vida. Como soy culposo, me quedé pensando”, continuó.



El periodista hacía referencia a Luciano Zarich, hombre que tenía a su cargo el RUCA, un registro en el cual debían figurar las empresas que recibían ROE (una suerte de licencias no automáticas para exportar granos) durante el kirchnerismo.

Cabe recordar que en 2015, Longoni había denunciado en una investigación periodística que Comercio Interior y la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno (UCESCI) emitían estos permisos a firmas truchas. Luego, estos permisos eran cedidos a empresas verdaderas que debían pagarl comisiones para hacerse de los mismos. Por destapar este circuito de corrupción, el periodista obtuvo el Premio Fopea a la Investigación Periodística.Desde su cuenta de Twitter siguió: “¿Le cagué la vida yo? Pensaba en eso y en cómo esquivaría la trompada. En rigor, Yo lo mencioné lateralmente en una de mis investigaciones. Los protagonistas centrales eran Guillermo Moreno, el italiano Claudio Andreoli, y el inefable Ider Peretti, ruralista K y titular de Capeco. Lo que el tipo, en medio de la pobre discusión, me admitió era que las empresas que yo finalmente denunciaba eran ‘truchas’. Como decía yo. Le pregunté: ¿Y si eran truchas por qué estaban en RUCA y no las daban de baja?”.

Los tuits:

