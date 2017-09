Bullrich cuestionó, pero minimizó, el polémico comentario del gendarme

La ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, fue consultada este viernes (22/09) sobre los audios trascendidos de los diálogos entre gendarmes que actuaron en el operativo tras el cual desapareció Santiago Maldonado. "El comentario no es el más adecuado", dijo la funcionaria, pero aseguró que "lo importante es que no se utilizó munición letal".



"La cantidad de disparos que se realizaron está en la causa, todos con munición no letal. El comentario no es el más adecuado, pero lo importante es que todo el proceso de peritaje fue normal y que las armas dispararon municiones no letales", afirmó Bullrich al ser consultada sobre los peritajes telefónicos que habrían permitido recuperar un audio donde efectivos de Gendarmería aseguran haber efectuado disparos sobre los manifestantes durante el desalojo de la ruta 40 en Chubut.



Según publicó ayer el diario La Nación, este peritaje fue realizado por especialistas de la Policía Federal sobre aproximadamente 70 teléfonos celulares pertenecientes a los efectivos de Gendarmería participantes del operativo del 1ro. de agosto, tras el cual se produjo la desaparición de Santiago Maldonado.



El audio, de acuerdo a la publicación, habría sido enviado por un gendarme a uno de sus superiores asegurando "les dimos corchazos para que tengan", lo que permite interpretar que se efectuaron disparos hacia los manifestantes aunque no permite establecer con qué tipo de proyectiles fueron realizados.



Pero además, hoy trascendieron discrepancias entre gendarmes y sus superiores respecto de cuerpos "flotando" o personas "nadando" que surgen de pericias realizadas a los celulares de personal afectado al desalojo sobre la ruta 40, según publicó el diario Clarín.



"Está claro que nadie se llevó a nadie, había gente a su cargo que le habría pegado piedrazos a alguno que quedó flotando en el río y los compañeros lo sacaron", manifestó un superior de Gendarmería en diálogo telefónico con un gendarme, según las escuchas publicadas.



El mensaje fue enviado vía whatsapp por un jerárquico agendado como "Comandante" al gendarme Daniel Gómez una semana después del desalojo y cuando ya se investigaba la desaparición de Maldonado.



Por su parte Gómez respondió que vio "a tres personas nadando, pero a nadie flotando", de acuerdo a lo publicado hoy por el diario.



Los investigadores interpretan que la referencia a "compañeros" hace alusión a integrantes de la comunidad mapuche que habrían rescatado a las personas que cruzaron el río a nado.



Alrededor de 70 teléfonos celulares pertenecientes al grupo de gendarmes que participaron del desalojo del primero de agosto en Chubut están siendo analizados por personal especializado.

# "Dijo que el que tenía a Maldonado en la camioneta era la sargento Sartirana"



"Ahí está hablando todavía. Aparentemente dijo que el que tenía a Maldonado en la camioneta era la sargento Sartirana". Este mensaje habría sido enviado por un gendarme, a través de un audio de WhatsApp, a un compañero, según publicó La Nación. Ahora los detectives judiciales analizan en qué contexto fue dicha la frase.



Fuentes con acceso al expediente explicaron a dicho diario que cuando el emisor nombra a "la sargento", en realidad se refería a Sergio Sartirana, sargento y chofer de una camioneta Ford Ranger que participó el 1° de agosto pasado del desalojo en la ruta 40 que terminó con un operativo dentro del predio ocupado por la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia en la estancia Leleque, en el departamento de Cushamen.



El audio de Whatsapp entre los gendarmes surgió en el peritaje realizado sobre los más de 70 teléfonos celulares secuestrados a los gendarmes que participaron del operativo del 1° de agosto pasado. La fecha de envío es del 16 de agosto, según informaron los voceros consultados.



Los resultados del peritaje, realizado por expertos de la Policía Federal Argentina (PFA), le fueron entregados a la fiscal federal de Esquel, Silvina Ávila, el jueves de la semana pasada.