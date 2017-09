Las mujeres pierden más el deseo sexual que los hombres

Una investigación realizada por científicos del Centro de Investigación en Salud Sexual de la Universidad de Southampton (Reino Unido), y publicado en la revista BMJ Journal, afirmó que las mujeres que viven con su pareja tienen más del doble de posibilidades de perder el interés por el sexo en comparación con los hombres.

Una investigación publicada en la revista Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism indicó que el deseo sexual femenino no es solamente hormonal sino que también se vincula con la estabilidad emocional de la mujer con su pareja.