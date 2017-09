"No hay marcha atrás con la reforma educativa"

CIUDAD DE BUENOS AIRES. "Estamos convencidos, como la gran mayoría de la gente, que hay que cambiar y hacer una reforma del sistema educativo", dijo Horacio Rodríguez Larreta a radio El Mundo, y además destacó que el jueves 21/09, "2 O 3 colegios levantaron las tomas".



Urgente24 estuvo cuando los centros de estudiantes, quienes venían de pedir a la ministra de Educación, Soledad Acuña, una prórroga para implementar la reforma educativa y "agotar todas las instancias de discusión"; sostuvieron que "cada colegio va a decidir individualmente si levantan las tomas" que se mantienen hace casi un mes.



Rodríguez Larreta también insistió con que detrás de la protesta de los estudiantes hay sectores del kirchnerismo, y recordó que muchos de los cambios que introduce esta reforma, como las prácticas laborales, "vienen de una ley nacional que impulsó" el gobierno anterior.



En tanto, este viernes a las 17, estudiantes realizarán una marcha desde el ministerio de Educación de la Nación al de la Ciudad y exigen la intervención de un congreso pedagógico con expertos en educación.



La ministra Acuña no logró destrabar el conflicto con los estudiantes secundarios, tras reunirse con ellos el pasado miércoles20/09. Sobre el encuentro con casi 40 representantes de los alumnos porteños en la Defensoría del Pueblo, señaló que “De 142 secundarias (porteñas), hay 23 tomadas. No entiendo las tomas en el Nacional y el Pellegrini, que no están incluidas. Las prácticas que vamos a cambiar en la escuela ya existen pero son excepcionales. Nosotros queremos que sean la regla”, detalló la ministra.



El motivo por el cual los estudiantes mantienen 29 escuelas porteñas tomadas tiene que ver con un aspecto de la reforma educativa "Secundaria del Futuro", el cual establece que los alumnos de quinto año realizarán prácticas educativas obligatorias en empresas, organizaciones sociales y gubernamentales durante el último cuatrimestre del ciclo lectivo. La medida comenzará a regir a partir de 2018.



Desde el Ministerio de Educación ampliaron algunas cuestiones respecto al proyecto en cuestión. Resaltaron que "cuenta con un cronograma gradual de implementación para todas las escuelas secundarias de la CABA, que responde a la necesidad de brindar acompañamiento a través de capacitación, recursos y materiales".



También aclararon que las prácticas educativas recién empezarán en cuatro años, ya que la implementación será también gradual por años, comenzando en el 2018 por los 1ros años de las escuelas que comienzan la implementación. A lo largo de este tiempo se va a trabajar con cada escuela en particular para ir definiendo los detalles de aplicación de las prácticas educativas.



Asimismo, cada rector organizará durante octubre y noviembre de 2017 dos jornadas de Educación Sexual Integral en todas las escuelas secundarias y se constituirá una mesa de manera conjunta con la Defensoría del Pueblo para el seguimiento y contención en Violencia de Género.