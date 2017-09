Echaron al sindicalista envenenado con material radiactivo

El Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate denunció un accionar "perverso e inhumano" de Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA), la empresa estatal que controla las centrales nucleares Atucha I y II y Embalse, tras el despido de su secretario adjunto, Damián Straschenco, quien en mayo de este año denunció que fue envenenado con material radioactivo.



"Perverso y antihumano es el accionar de la empresa estatal controlante de las Centrales Nucleares Atucha I y II, con anuencia de autoridades judiciales y la administración política actual", denunciaron este viernes (22/09) desde el Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate, a través de un comunicado votado por la asamblea de afiliados.



"Desde 2015, nuestro secretario adjunto venía siendo perseguido sindicalmente a través de un sumario interno de carácter fantasioso y rebuscado caratulado como «Presuntas irregularidades»", agregaron, para denunciar que NASA nunca aportó los videos y testimonios ante la Justicia.



El sindicato también apuntó contra lo que calificó como un "insólito" cambio de carátula de la investigación por intento de homicidio contra Straschenco que lleva adelante el juez federal Andrés González Charvay. Cuestionaron que el magistrado rotuló el expediente como intento de sabotaje y aceptó a NASA como querellante, pero no al gremio.



El 25 de mayo pasado, Straschenco denunció que alguien puso deliberadamente agua pesada en una botella que tenía en su oficina. Lo supo cuando se retiraba de la usina y se activaron las alarmas de contaminación.



"Estoy bien. Se me hizo un tratamiento médico para eliminar la radiación que incorporé. Me hacen controles periódicos y mediciones para ver cómo evoluciona esto", contó el dirigente en aquel momento.



En tanto, desde NASA desvincularon el despido de Straschenco del envenanimiento y defendieron la decisión. "Straschenco fue despedido por robo de insumos. El sumario contra él y otros cinco empleados se inició en enero de 2015, luego de que se detectara que durante dos noches enteras sacaron insumos en carros eléctricos de la empresa y los colocaban en sus autos particulares", señaló a La Nación Mabel Barbas, subgerenta de Relaciones Institucionales de NASA.



"Cinco de esos empleados fueron despedidos. Al sexto se lo suspendió. Creemos que lo robado fueron materiales de construcción, que sacaron en bolsas negras. Materiales que estos empleados debían custodiar", agregó la vocera.