"El socialismo incurrió en el error de mimetizarse con el discurso K"

ROSARIO."El candidato será Cambiemos", había adelantado Marcos Peña en una visita a Santa Fe en la previa a la campaña electoral rumbo a las PASO. Aún no estaban los nombres oficializados de los candidatos del macrismo en Santa Fe pero José Manuel Corral ya le había dicho en persona a Mauricio Macri que él prefería quedarse al frente de la intendencia. Ni Mario Barletta ni Luciano Laspina, que picaron entonces en punta terminaron liderando la boleta. Ese lugar fue ocupado por Albor Cantard, quien terminaría siendo el candidato más votado en Santa Fe a pesar de ser un completo desconocido salvo en algún reducto de la capital provincial.

Cantard explica que "la gente de Cambiemos se siente identificada con un grupo que no se creen los dueños de la verdad, que trabajan con humildad y seriedad, pero fundamentalmente sin ninguna pretensión individualista". Analizando el resultado de las PASO, Cantard le adjudicó el buen resultado a Rossi por participar de "una interna competitiva" y apreció que "el socialismo incurrió en el error de no comprender la realidad". Además, no le esquiva al tema de la deuda que sostiene Nación con Santa Fe, le clausura las puertas de Cambiemos a Perotti y sostiene que a los radicales se los escucha "muchísimo" en el gobierno. La entrevista completa, a continuación:

-Fuiste el candidato más votado en Santa Fe, a pesar de ser el candidato con el índice de desconocimiento más alto. Si tuvieras la oportunidad de presentarte a los santafesinos, ¿Como lo harías?

-Creo que lo más importante es cómo se explica esa situación de haber sido la lista más votada a pesar del alto nivel de desconocimiento. Y creo que tiene que ver con algo que está en la esencia de Cambiemos: hay un equipo, se trabaja en equipo, no se buscan liderazgos personales ni mucho menos mesiánicos. Y eso es lo que interpreta la gente de Cambiemos y por eso se siente identificada con un grupo de gente que no se creen los dueños de la verdad, que trabajan con humildad y seriedad, pero fundamentalmente sin ninguna pretensión individualista. En eso confiábamos y también en que hay una demanda de la sociedad con los partidos políticos de que haya una renovación, con nuevas caras, y eso es lo que animamos a hacer los distintos espacios políticos que conformamos Cambiemos en Santa Fe. A mi juicio, esto es lo que explica el muy buen resultado que tuvimos en agosto.

-¿Que te sorprendió más, la mala elección del Frente Progresista o la buena elección de Agustín Rossi?

-No me sorprendieron ninguna de las dos cosas. No me sorprendió la elección de Agustín porque el peronismo ha tenido siempre un avance y un peso importante en la provincia, han sido gobierno de la provincia durante mucho tiempo y tenían, a su vez, una interna competitiva entre Rossi y (Alejandra) Rodenas que hizo que gran parte del electorado preste atención a ese proceso de internas. Y creo que el socialismo incurrió en el error de no comprender la realidad, alejarse de sus propios electores, en lo discursivo prácticamente se mimetizaron con el discurso opositor del kirchnerismo. Así, la gente optó entre el discurso opositor K y el discurso opositor del socialismo, por la primera opción.

-¿Cuáles son las principales problemáticas que te acercan los santafesinos en las recorridas de campaña o en los timbreos?

-Mucha gente nos da una voz de aliento, nos pide que no aflojemos, que está convencida que estamos en el camino correcto. No sin esfuerzo, sin trabajar, sin poner el hombro, pero ven que la Argentina está saliendo de una crisis profunda de la que íbamos a final del 2015. Para no tomar el ejemplo de Venezuela, ver el ejemplo local: Santa Cruz. Eso era Argentina, así como venía. La gente reconoce que estamos produciendo todos los argentinos un cambio muy importante para ser un país previsible, un país normal que esté inserto en el mundo. No sin dificultades, los resultados comienzan a verse. Llevamos meses consecutivos de crecimiento de la actividad económica en la Argentina y, particularmente, en la provincia de Santa Fe. Porque hemos recuperado el empleo que se perdió en el primer semestre de 2016, porque estamos dando una batalla a la inflación con resultados positivos: este año va a ser la mitad de la del año pasado y la más baja de los últimos ocho años, porque estamos cumpliendo con la propuesta de la reducción del déficit fiscal, al 4,2% este año y proyectado 3,2% para el año próximo. Entonces, todo este tipo de cosas hace que los argentinos y los santafesinos tengan un entusiasmo y una luz de esperanza y la gran mayoría augura un mejor 2018 que el 2017. Y esto no es por creencia religiosa, sino porque el 2017 ha sido mejor que el 2016 y estamos en ese camino. Otra de las características de Cambiemos es que del presidente hacia abajo, todos los ministros, funcionarios gobernadores, intendentes, concejales, legisladores salimos una vez por mes a tocarle el timbre a la gente, para llevar nuestro mensaje pero también para escuchar las críticas, las dificultades, ver que cosas se pueden resolver y eso también nos llega.

-¿Qué aspectos positivos y negativos observa en la relación que mantiene la Casa Rosada con el gobierno de Santa Fe?

-El mayor punto positivo es que los santafesinos tenemos, por primera vez en muchos años, un gobierno nacional que está presente. Después de año de ausencia, por discriminar a Santa Fe por ser de otro color político, hoy vemos que tenemos una Nación que está presente. Para dar un ejemplo: la inversión en vivienda de Nación en provincia de Santa Fe, en los ocho años de Cristina Fernández de Kirchner, fue cero pesos. Y esto no es una metáfora: fue cero pesos. Hoy hay planes de vivienda, 30 planes de hábitat que si no se terminaron están en desarrollo o por empezar, que significan una inversión de 1.800 millones de pesos en pavimento, agua potable, cloacas, iluminación. Hay obras de infraestructura como antes no se estaban haciendo: la ruta 34 camino a Sunchales se va ampliar el tramo el año próximo, la ruta 33 de Rufino hacia Rosario, la primera parte; un proyecto de 1600 kilómetros de nuevas vías férreas del Belgrano Cargas que va a permitir traer del límite con Bolivia nuestros cereales a los puertos de Rosario por vías férreas con todas las ventajas que significa, no sólo de costo porque abarata el flete sino porque libera nuestras rutas. Esta es la parte positiva y la posibilidad de trabajar en conjunto con la provincia lo potencia indudablemente. El aspecto negativo es que montado en la campaña electoral, una situación que entre Nación y Provincia tiene que resolverse como es la deuda de la cooparticipación generada irresponsablemente por el gobierno kirchnerista anterior, tiene que encontrar caminos de solución y de respuestas para que los santafesinos y este gobierno y los que vendrán, sepamos qué flujo de dinero vamos a tener de Nación por lo que se nos adeuda, pero también los santafesinos tengamos el derecho de decir: "con este dinero necesitamos que se inviertan en estas obras de infraestructura, tan necesarias, que durante tantos años no se hicieron".

cantard-laspina.jpg

-¿Cómo analiza el presente de la Unión Cívica Radical dentro de Cambiemos?

-Creo que el radicalismo como parte integrante de Cambiemos tiene que seguir haciendo sentir su voz. Se nos escucha muchísimo a los radicales adentro del gobierno. Hay una mesa semanal de reunión, entre las más altas autoridades del gobierno nacional, que permanentemente sigue la marcha del gobierno donde debatimos distintos aspectos de la gestión o el armado de las listas de cara a las elecciones. Y el radicalismo, en mi persona, encabeza la lista de diputados nacionales con lo cual es una muestra clara de la importancia que el radicalismo tiene en el armado en Santa Fe y en el armado nacional.

-¿Qué opina de las versiones que indican un intento de Cambiemos por sumar a Omar Perotti?

-Yo creo que son versiones infundadas. Omar es una persona del peronismo, de toda la vida. Ha estado muy fuertemente vinculado al anterior gobierno nacional en la última etapa, fue el candidato de Daniel Scioli en la provincia e hizo una gran elección. No veo ni remotamente la posibilidad de que Perotti integre este espacio.