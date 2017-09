Huawei, Oppo y Vivo a la pesca de usuarios de Apple

10 días después de su presentación, Apple puso a la venta los nuevos iPhone 8 y 8 Plus. Sin embargo, parece que el mercado chino no está demasiado interesado en el modelo. De hecho, algunos usuarios de Internet han publicado imágenes en redes sociales locales en las que las colas de espera eran tan cortas que el personal de las tiendas de Apple tuvo que quitar las barreras del control de multitudes. Lo mismo se ha observado en Hong Kong. Por ejemplo, la empresa de tecnología china Xiaomi presentó su nuevo teléfono inteligente Mi Mix 2, con una pantalla de 5.99 pulgadas,que cubre casi en su totalidad la parte frontal del dispositivo. Durante la presentación, el director general y fundador de la compañía, Lei Jun, comentó que con esta nueva versión “el futuro está aquí”, ya que el dispositivo promete ser mucho más amigable y tener un precio accesible a los usuarios. Lei Jun también anunció la versión Unibody, a cargo del diseñador francés Philippe Starck, con un cuerpo de cerámica con bordes curveados, único en su tipo, que aporta un diseño elegante. El precio será aproxcimadamente de 3.999 yuanes (alrededor de US$ 613). Comprendiendo la situación, Apple revisó sus políticas en China, y firmó un acuerdo con la empresa Tencent para que sus servicios online puedan ser pagados con la plataforma Wechat, uno de los sistemas de pago más populares de China. Según fuentes de la industria, se espera que el acuerdo de pago con Wechat permita a Apple aumentar los ingresos por servicios, lo que podría ayudar a la compañía a compensar el descenso de las ventas de iPhone y iPad en los últimos trimestres en China.

Por Urgente 24 Domingo 24 de septiembre de 2017 13:31 hs Compartí esta nota Imprimir