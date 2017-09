CFK: “Lo que estamos viviendo es una pesadilla”

En un acto realizado hoy 24/09 en Punta Lara, la expresidenta Cristina Fernández volvió a cuestionar al Gobierno de la Nación, "lo que estamos viviendo es una pesadilla para muchísimos argentinos que han visto caer su nivel de vida, sus ilusiones, su trabajo y su familia", sentenció CFK, en un acto dirigido a los jóvenes.

Durante su discurso, hizo un llamado a los jóvenes a no dejarse intimidar, en referencia a la situación de la toma de los colegios porteños: "Que nadie pretenda tener jóvenes en la Argentina callados, sumisos, anestesiados. Que nadie los intimide ni nadie les haga callar la boca. Que nadie tampoco los engañe o los confunda. Que nadie les diga que son el futuro. No. Ustedes son el presente", y aseguró: "Ustedes no necesitan que nadie les dé clase, ustedes pueden dar clase a todos".

Aunque la candidata a senadora por Unión Ciudadana enfocó su discurso de más de media hora en los jóvenes, se paseó varias veces por el tema económico del país: "No queremos aceptar más mansamente que es una ilusión tener un plasma. Que no pueden tener un celular, un aire acondicionado o irse de vacaciones. Han convencido a una parte de que tenían demasiados, de que estaban mal acostumbrados a tener un buen auto", sentenció Cristina.

Del mismo modo, aseguró que los jóvenes son las primeras “víctimas” de la pérdida de empleo que vive actualmente el país, sin embargo los alentó, "no tengan dudas que son invencibles. Porque tienen algo a favor, primero tienen pocos años que es una gran ventaja para los dinosaurios que todavía habitan este país, dijo.

Asimismo, alertó a los jóvenes asegurando que “van a querer” que ellos (los jóvenes) cometan “muchos errores”, para de este modo “criminalizarlos”. "Que nadie los confunda prometiéndoles un futuro cuando en el presente nada está bien y faltan tantas cosas", sentenció CFK.

Durante el quinto acto que realiza Cristina de cara a las elecciones del 22 de octubre, la expresidenta aseguró que van a volver, frase popular y preferida por la militancia que la sigue; "Estoy segura de que vamos a volver a construir el país de los sueños y los ideales", les dijo Cristina a los jóvenes de La Plata, Berisso y Ensenada que se congregaron para escucharla.