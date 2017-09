El referéndum kurdo, en imágenes

Los kurdos de Irak votan hoy 25/9 en el referéndum por su independencia, a pesar del rechazo de Bagdad a reconocer la consulta y las amenazas de intervención militar de Turquía. El referéndum está convocado no sólo en la Región Autónoma del Kurdistán, que incluye las provincias de Erbil, Suleimaniya, Dahuk y Halabia, sino que también en las zonas que los kurdos se disputan con el gobierno central iraquí: la coidiciada y rica en crudo Kirkuk, Diyala y Nínive. Estas áreas están hoy de facto controladas por los kurdos.

La consulta no es vinculante pero el triunfo del "Sí" sobre el "No" en la pregunta: "¿Quiere que la región del Kurdistán y las zonas kurdas fuera de la administración de la región se conviertan en un estado independiente?", otorgaría al presidente del Kurdistán, Masoud Barzani, un mandato para negociar la secesión con Bagdad. Se espera que voten más de 3 millones de personas, según la Comisión de Elecciones de Alta Independencia y Referénum, cita The Guardian.

Tanto las potencias occidentales como los países vecinos han puesto el grito en el cielo por el referéndum. Irán, Siria y Turquía, que también tienen minorías kurdas, son los que más férreamente se oponen a la consulta. Entre ellos, la más beligerante es Turquía, que aconsejó a sus ciudadanos abandonar el Kurdistán lo antes posibles. Este lunes 25/9, el Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan amenazó con una intevención militar en respuesta a la votación, dijo que la independencia kurda era inaceptable para su país y que se trataba de una "cuestión de supervivencia".

"Nuestro Ejército no está (en la frontera) por nada. Podríamos entrar de repente una noche", amenazó Erdogan. También agregó que Turquía tomaría medidas tanto políticas como económicas contra los kurdos iraquíes: anunció el cierre del paso fronterizo de Habur, entre Irak y Turquía, y dejó entreabierta la posibilidad de cerrar el oleoducto que permite al Gobierno regional kurdo exportar su petróleo, su principal vía de financiación, explica Reuters. "Después de esto, veremos por qué canales vende su petróleo el gobierno regional del norte de Irak, o dónde lo vende. Tenemos el grifo. En el momento en que lo cerremos, se acabó", dijo Erdogan.

Irán, por otro lado, está llevando a cabo ejercicios militares en su propia región kurda, en el noroeste, en la frontera con Irak, desde el domingo. Además cerró los vuelos al kurdistán iraquí en la víspera del referéndum. Tras efectuar su voto, Barzani dijo en conferencia de prensa que creía que la votación sería pacífica aunque reconoció que el camino a la independencia sería "riesgoso". "Estamos listos para pagar cualquier precio por nuestra independencia", aseguró. Mientras tanto, el Parlamento iraquí envió una petición al Primer Ministro, Haidar al-Abadi, para enviar tropas a las zonas de Irak en disputa con los kurdos.

Sin embargo, "el gobierno iraquí no puede hacer nada ya que la región kurda es autónoma en Irak desde la guerra del Golfo y sobre todo después de la invasión de Estados Unidos en 2003 - explicó Iñaki Pardo Torregrosa del diario La Vanguardia-. No tiene medios para reprimir -como hacía en el pasado con Sadam Husein en el poder- ni impedir la consulta. Pero sus aliados en la cruzada contra un Kurdistán independiente, Ankara y Teherán, hacen el trabajo al gobierno de Bagdad."