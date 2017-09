Ya se abrió la grieta en la ultraderecha alemana

Una de las líderes del Afd (Alternativa para Alemania, según sus siglas en alemán), Frauke Petry, anunció el lunes 25/9 que no se unirá al grupo parlamentario de su partido en el Bundestag, luego de que este ganara cerca del 13% del voto en la elección del domingo 24/9. El anuncio fue hecho durante una conferencia de prensa en Berlín y fue una sorpresa hasta para sus colegas recientemente electos. Luego de comunicar su decisión, Petry se se retiró de la conferencia de prensa sin esperar preguntas.

“Hay diferencias abiertas en AfD y creo que no debemos callar como una tumba”, señaló la dirigente, y agregó que en las últimas semanas la fuerza había actuado como un “partido anárquico”. Petry considera que los disensos hacia dentro del partido no son un problema cuando se está en la oposición pero sí cuando se quiere llegar al Gobierno, que es su objetivo, y por eso decidió no sentarse en el Bundestag junto a sus compañeros.

Petry dijo que quería posicionarse como una política independiente y tener un "nuevo comienzo conservador", pero no mencionó si fundará un nuevo partido, precisa Jill Petzinger del portal Quartz. Más tarde, a través de Facebook, criticó al partido por las declaraciones estridentes y extremas de miembros individuales que dominan cómo el público los percibe.

Algunos medios citaron que Petry es una moderada dentro del partido pero Quartz lo desmiente. "Miembro del AfD desde 2013, fue ella quien subió al otrora partido euroescéptico a una plataforma antiinmigración durante el pico de la crisis de refugiados en 2015. Hizo varias declaraciones controversiales sobre los refugiados también, incluyendo que 'el islam no pertenece a Alemania' y diciendo que la policía fronteriza alemana debería poder dispararle a los migrantes en la frontera con Austria", aclara Petzinger.

Sin embargo, Petry fue crítica de delcaraciones radicales hechas por otros miembros del partido, considerando que lo volvía menos atractivo a los votantes moderados así como a potenciales compañeros de coalición cuando entrara al Parlamento por primera vez. Por ejemplo, criticó públicamente a su colega del partido, Alexander Gauland, por decir que Alemania debería estar orgullosa de lo que los soldados alemanos lorgaron en las 2 guerras mundiales.