Exigen que Vidal "pida licencia si va a realizar campaña"

Desde el bloque de diputados provinciales del Frente Renovador le exigieron a la gobernadora María Eugenia Vidal que "pida licencia en su cargo si es que va a realizar campaña política desde el Estado, en beneficio de Cambiemos".

El legislador de Tres Arroyos Pablo Garate presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para exigerle a Vidal que "pida licencia en su cargo si es que va a realizar campaña política desde el Estado, en beneficio de su agrupación política".

El diputado fundamentó su pedido, según publica Infocielo, expresando que "en muchas oportunidades, durante el anterior Gobierno, tanto en nuestra Nación como en la Provincia, nos hemos expresado solicitando la separación entre el Estado y el partido político de Gobierno, sobre todo en momentos de realizarse campañas electorales".

"Hoy Cambiemos esconde a sus candidatos que son los que deberían estar haciendo campaña y muestra a sus gobernantes que son los que deberían estar gobernando ¿Esta es la transparencia y la ética que pregonaban antes de llegar al poder? ¿No terminan haciendo lo mismo que antes criticaban?", se preguntó el diputado.

"Le pedimos a la Gobernadora que cumpla con el deber ético de pedir licencia puesto que tiene decidido realizar campaña partidaria en favor de los candidatos de Cambiemos, de manera tal que se abstenga de utilizar al Estado en beneficio propio", expresó Garate en su proyecto presentado en la Cámara baja bonaerense.

Esta mañana, el presidente Mauricio Macri y la gobernadora Vidal inauguraron el primer tramo de obras en la Ruta Nacional 8 en San Miguel, y aprovecharon para mostrar a la candidata a diputada nacional de Cambiemos, Graciela Ocaña, a menos de un mes de las próximas elecciones legislativas.

"Podemos mostrarles a nuestros hijos y nietos que sí se puede, que después de décadas las cosas llegan cuando se trabajan de esta manera, en equipo, en conjunto. Esta no es una obra aislada: son muchas las obras que el gobierno nacional está haciendo en la provincia de Buenos Aires", dijo Vidal en el acto, compartido además con el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich; y el intendente del municipio, Jaime Méndez.

"Son más de treinta las rutas que hoy tienen obras en la provincia de Buenos Aires, miles de kilómetros que se hacen realidad y alimentan la esperanza de que esta vez en serio, esta vez avanzamos de verdad. Son seis mil cuadras asfaltadas, que ya no se van a inundar, no van a tener barro los días de lluvia. Ahora puede entrar la ambulancia, el colectivo. Es la diferencia entre hacer y no hacer, cambiarle la vida a los vecinos todos los días", subrayó.