Aumenta la nafta a partir de octubre

Durante esta tarde 25/09 otro anuncio económico se dio a conocer en el país y resulta ser un golpe al bolsillo de los argentinos, y es que la nafta aumentará su precio a partir del mes de octubre.

Tras 16 años de precios controlados a través del subsidio nacional a las empresas de hidrocarburos, el Gobierno de la Nación decidió ponerle fin y ahora cada empresa podrá disponer el precio que quiera para la venta de su producto.

La noticia fue dada a conocer a las empresas a través de una carta oficial enviada por el Ministerio de Energía que fue redactada el pasado 22/09 pero la noticia se filtró hoy, a pesar de que según algunas versiones, el Ministerio habría pedido anunciar el aumento posterior a las elecciones de octubre y llevar a cabo la suba de los precios en noviembre.

Algunos especialistas, estiman que el precio de la nafta pueda variar entre un 11 y 15% más de su precio actual, lo que ya preocupa a varios argentinos.

Los precios de los combustibles locales estaban atados a un acuerdo entre la industria y las provincias, con supervisión del Gobierno nacional. En ese esquema, el sector pactaba importes con revisiones en base a la variación del peso frente al dólar y el precio del barril de petróleo de producción nacional. A partir del primero de octubre, el pacto perdió la obligación de ser aplicado.

"Un aumento de los precios internacionales permitiría la liberación de los precios internos y de ese punto en adelante mantener la paridad con un funcionamiento pleno de la reglas de mercado", dice la carta del Ministerio de Energía.

Se espera que desde el Ministerio de Energía se pronuncien y dirigan al país explicando esta nueva medida económica.

Por otra parte, las reacciones sobre la noticia no se hicieron esperar en las redes sociales, aquí algunos de las publicaciones:

Yo no sé porqué se quejan del precio sin control que tendrá la nafta, para eso les pusieron las bicicletas

"A mi el precio de la nafta no me afecta xq ando en bici". Lógico. Además la comida llega a las góndolas en paloma mensajera, no pasa nada.