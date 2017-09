Nelson Vivas Vs. Lemme (H): “Invadió mi rol”

A tan solo cuatro fecha de disputa del nuevo campeonato de Primera División denominado Superliga Argentina de Fútbol fueron tres los entrenadores que renunciaron, tal es el caso de Gustavo Matosas, Diego Aguirre y Nelson Vivas quienes se fueron de Estudiantes de la Plata, San Lorenzo y Defensa y Justicia.

Vivas renunció al cargo luego de la caída del domingo ante el Sabalero por diferencias con la dirigencia del Halcón, donde discutió con Diego Lemme, dirigente e hijo de José, presidente del club, ya que éste le consultó por la inclusión de un jugador como titular. “Mi renuncia no fue producto de una calentura. Lemme me hizo un planteo que rozó la falta de respeto”, esgrimió Vivas.

El técnico había asumido a principios de julio en reemplazo de Sebastián Beccacece, actual ayudante de Jorge Sampaoli en la Selección Argentina. Luego de debutar en la eliminación en la Copa Sudamericana, Nelson Vivas había logrado clasificar al equipo a los octavos de final de la Copa Argentina (triunfo 2-0 ante Temperley), pero el irregular arranque en la Superliga con un empate (4-4 contra Gimnasia), un triunfo (1-0 ante Estudiantes) y dos derrotas (ante Unión y Colón ambas 3-1) en fila, sumado al malestar con los dirigentes, apresuró su salida indeclinable.

Por lo tanto, Vivas reveló que “Diego Lemme se acercó pos partido al micro y me hizo algunos comentarios que son inapropiados para el rol que ejerce cada uno. Invadió mil rol y traspasó una línea que tiene que ver con el respeto” y lamentó “hay una forma de ser dirigente y una forma de ser entrenador. Nosotros dirigimos más de un año y medio a Estudiantes, antes un año también en la reserva, y jamás vino (Juan Sebastián) Verón a decirme por qué esto o poné a este o al otro. Incluso, lo tuve como jugador y él nos dijo 'Hagan lo que tengan que hacer conmigo'. Esa es la forma”.

Por consiguiente, Nelson Vivas comentó que “(Lemme) Me dijo por qué ponía a tal jugador si sabíamos que no podía jugar. Fue nuestro primer refuerzo ese jugador. Me dijo que había que tomar decisiones que no dañaran el prestigio conseguido por la institución. Yo le dije en buenos términos que iba a tener que encontrar a la persona que tomara esa decisión. Que la tomara él u otro, pero que yo no las tomaba más y ahí terminó” y añadió que “tengo muy claro qué es lo que quiero para el resto de mi vida y hay cosas que no puedo soportar”.

El que también dio su versión de lo sucedido fue José Lemme, presidente de la institución de Florencio Varela y manifestó en declaraciones a la señal TyC Sports que “no hubo ningún reproche, absolutamente nada. Simplemente un intercambio de ver la situación de algunos jugadores. No le gustó y dijo que no iba a seguir. Se le habló pero no hubo marcha atrás”.

El mandatario intentó bajar el tono a la situación y calificó a la charla que su hijo mantuvo con Vivas como “normal” y aclaró que “de costumbre. Jamás intentamos armarle el equipo ni decirle poné o sacá a uno”.

Por último, Lemme reiteró que intentaron convencer al entrenador de que siguiera, pero que este se mantuvo firme en su postura. Finalmente comunicó que Manuel Fernández, DT de la reserva, se hará cargo del equipo de manera interina.