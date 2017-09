Cesó la toma del Carlos Pellegrini y el Mariano Acosta

Los estudiantes del colegio Carlos Pellegrini levantaron este miércoles 25/09 la toma del establecimiento, medida que es analizada en otras escuelas secundarias porteñas ocupadas en reclamo de la suspensión de la reforma educativa.



La decisión fue confirmada por Victoria Camino, referente del centro de estudiantes, quien dijo que es "momento de pasar a otras medidas y otras instancias".



Por otro lado, el fiscal de la ciudad Carlos Rolero Santurian advirtió que los padres pueden tener responsabilidad penal por la toma de colegios por parte de sus hijos.



"Hay que tener en claro lo siguiente: el delito de usurpación tiene una pena de expectativa de tres años, y la edad de las personas (involucradas) es de 16 y 17 años y son imputables para este delito", planteó. "Y obviamente que esto puede originar una responsabilidad en los padres por el accionar de sus hijos, sin ningún tipo de dudas", explicó el funcionario judicial.



Rolero Santurian señaló que la causa penal que instruye "continuará su trámite, con las instancias de diálogo y en caso de que no haya posibilidad de establecer una vía alternativa (a las tomas), continuaremos con el trámite de las actuaciones".



"Se estaría configurando la posible comisión de un hecho ilícito y por eso sigo instruyendo las actuaciones, si no creyera eso no seguiría con las actuaciones", explicó.



Ademàs, el rector del colegio Carlos Pellegrini denunció que hubo robos y destrozos durante la toma.



Comunicado completo del rector



Situación de la Escuela – Día 25 de septiembre



En el día de la fecha a las 15 horas mantuvimos una reunión con la Comisión Directiva del Cecap donde nos informaron que las asambleas habían definido concluir la "toma" el día de mañana a las 12hs.



A partir de esta definición mañana martes 26 de septiembre a las 12hs se reestablecen las actividades académicas y administrativas en la Escuela por lo que habrá clases a partir del turno tarde.



En el transcurso de esta semana informaremos con relación a la reprogramación del calendario escolar,de las actividades curriculares y extracurriculares de la escuela.



Es necesario destacar, como venimos sosteniendo, las enormes consecuencias institucionales y pedagógicas de una medida de fuerza como la "toma": la pérdida de días de clases, clases de apoyo, clases de apoyo del Curso de Ingreso, atraso en la carga de las notas de las evaluaciones de Matemática y Castellano del mismo, salidas escolares, tres visitas de aspirantes para el año 2018, reuniones de información por Becas Rojas así como su pago; un seminario de intercambio planificado por el Departamento de Orientación al Estudiante, talleres de robótica y de impresión 3D, ensayos, la reunión ordinaria del Consejo Resolutivo de Escuela y todas las actividades administrativas.



Con relación al estado edilicio de la escuela cabe destacar que durante el día 22 de septiembre se llevó a cabo la revisión de la escuela atento al cuarto intermedio para el Curso de Ingreso encontrándose, además de muchas roturas y pintadas, la intrusión en el gabinete de audiovisuales y el faltante de una computadora, un monitor lcd, teclado y mouse, cámara filmadora Kodak ZX1, llaves de armarios y un candado faltante, un pendrive de 16 gb, Cd`s y dvd`s varios, 13 cables canon, un soldador y zapatillas 220v.



A esto se le suma las roturas que se constataron el viernes 15 de septiembre. En el día de mañana se realizará otra revisión del edificio, previo al levantamiento de la medida por parte de los estudiantes, y se informará a la comunidad en caso de haber novedades.



Debemos como comunidad reflexionar y buscar alternativas que promuevan la participación estudiantil sin que las medidas que se adopten interrumpan las clases. Este desafío debe poder unirnos en pos de mejorar la educación pública de excelencia que buscamos en la Escuela.



Atentamente,



Mg. Leandro Rodríguez



Rector



En el Mariano Acosta votarón en las últimas horas una decisión similar a la del Pellegrini. En simultáneo en otros colegios que se encontraban tomados, comenzó a discutirse puertas adentro sobre los pasos a seguir.