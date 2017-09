El Wilstermann investiga el 8-0 ante River: Hablan de U$S 1 millón por perder

La aplastante victoria de River Plate frente a Jorge Wilstermann de Bolivia por 8-0 que lo depositó en las semifinales de la Copa Libertadores de América 2017 sembró las sospechas que aseguran que el plantel del equipo boliviano habría recibido 1 millón de dólares para arreglar el encuentro.

Por eso, el presidente del club ‘Aviador’, Grover Vargas, inició este lunes (25/09) un sumario interno por considerar que “no es normal el partido que tuvimos. Antes del partido en Buenos Aires hablé con el cuerpo técnico y estábamos bien, ahora el tema de los jugadores… yo los conozco, la mayoría están mucho tiempo conmigo, creo que son gente decente”.

El domingo, Jorge Wilstermann ganó su partido correspondiente al torneo Apertura de la Primera División boliviana y los hinchas se expresaron en contra del presidente en las tribunas con banderas que decían “Varga$: El Rojo no se vende” y “Grover Vargas esta no te perdonamos”.

En diálogo con FM Late, Vargas, quien sospecha que algunos jugadores apostaron en su contra, respondió que está “con la conciencia tranquila de haber hecho lo mejor posible para mi equipo” y agregó que “me duele y me da mucha rabia lo que pasó y la reacción de los simpatizantes por mentiras muy crueles de la prensa. Investiguen lo que tengan que investigar. Nosotros somos gente limpia, la gente que me conoce no va a dudar de mi persona”.

Ante tanto revuelo que fue creciendo tras la histórica goleada en el Monumental, desde Jorge Wilstermann publicaron un comunicado en el que desmienten, entre otras cosas, una reunión entre su presidente y el de la Conmebol, Alejandro Domínguez, horas antes del partido.

La principal sospecha es que los jugadores del ‘Hercules’ hubieran apostado en su contra (encima el 8-0 pagaba más).

Sin embargo, pese a que el entrenador Roberto Mosquera fue ratificado en su cargo, las sospechas continúan en Bolivia.