Angelici suma sospechas por el 8-0 de River: “Wilstermann parecía un equipo amateur”

Tras la tremenda goleada que River Plate le propinó a Jorge Wilstermann de Bolivia por 8-0 que le dio la clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores de América 2017 y en medio de las sospechas que aseguran que el plantel del equipo boliviano habría recibido 1 millón de dólares para arreglar el encuentro, el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, se metió en la polémica este martes (26/09) y expresó que se sintió “muy sorprendido por cómo jugaron los bolivianos en el segundo tiempo”.

De hecho el club Jorge Wilstermann emitió un comunicado luego de la derrota en el que se defendió a los jugadores y se negó que hayan “ido para atrás”, según expresó Angelici.

“La verdad es que no vi todo el partido. Tenía un compromiso y cuando puse la televisión, River ya estaba ganando 4 a 0. Después vi un rato del segundo tiempo, unos 20 minutos. Y si bien River tiene buenos jugadores, el otro equipo parecía un equipo amateur”, le indicó a Fox Sports el titular 'xeneize'.

“En el segundo tiempo Wilstermann no parecía un equipo profesional. Me sorprendió cómo jugó, sobre todo porque por algo debe haber llegado a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Pero no es común que a uno le hagan ocho goles y menos en una instancia tan importante de la Libertadores. Pero bueno, hay días en los que no te sale nada”, completó Angelici sin abandonar su tono irónico.

Por otro lado, el presidente del club ‘Aviador’, Grover Vargas, inició un sumario interno por considerar que “no es normal el partido que tuvimos. Antes del partido en Buenos Aires hablé con el cuerpo técnico y estábamos bien, ahora el tema de los jugadores… yo los conozco, la mayoría están mucho tiempo conmigo, creo que son gente decente”.

El domingo, Jorge Wilstermann ganó su partido correspondiente al torneo Apertura de la Primera División boliviana y los hinchas se expresaron en contra del presidente en las tribunas con banderas que decían “Varga$: El Rojo no se vende” y “Grover Vargas esta no te perdonamos”.

Ante tanto revuelo que fue creciendo tras la histórica goleada en el Monumental, desde Jorge Wilstermann publicaron un comunicado en el que desmienten, entre otras cosas, una reunión entre su presidente y el de la Conmebol, Alejandro Domínguez, horas antes del partido.

La principal sospecha es que los jugadores del ‘Hercules’ hubieran apostado en su contra (encima el 8-0 pagaba más).

Sin embargo, pese a que el entrenador Roberto Mosquera fue ratificado en su cargo, las sospechas continúan en Bolivia.