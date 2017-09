Disturbios en INK que involucran a bailarín de Flavio Mendoza

Recientemente unos de los bailarines de Flavio Mendoza,Jonathan Hidalgo, dio recientemente detalles de un violento episodio que vivió en el boliche de Palermo, Ink (Leonardo Marconi es dueño del lugar según su página en LinkedIn). El coreógrafo mostró en su cuenta de Twitter imágenes de cómo quedó el rostro de la víctima.

El bailarín y coreógrafo, Flavio Mendoza, publicó en Instagram una imagen del rostro desfigurado de Jonathan Hidalgo, un bailarín que integra su compañía. El coreógrafo explicó que su colega había sido golpeado en la disco Ink, ubicada en el barrio de Palermo, por defender a una mujer que estaba siendo maltratada.

Luego de hacer esta acusación, fueron entrevistados en el programa " Ponele la firma", que conduce Marcelo Polino por el canal América. "Quiero un país donde la gente pueda salir a divertirse mejor ", dijo, el empresario teatral, muy indignado.

"Estábamos en el VIP de un boliche cuando pasó una persona agrediendo a una chica, agarrándola del cuello, puteándola. Nos quedamos mirando ", narró Hidalgo. "Otra chica de atrás le toca el hombro a esta persona y le dice: 'Pará un poco, qué hacés'. Él le pega un cachetazo a otra mujer. Ahí fue cuando nos metimos en el medio", agregó.

Luego, Jonathan explicó que un guardia de seguridad intentó sacar al hombre que se había peleado con las dos mujeres, pero lo soltó cuando aparecieron muchos de sus amigos en el VIP. "Ahí fue cuando todos vinieron a pegarme a mí. Ningún seguridad se metió a sacarme de ahí. Como pude empecé a correr, bajé del VIP y empecé a correr por la pista, cuando me choco contra un fierro en el estómago y me caigo, siento que me agarra un seguridad del cuello y me empieza a sacar para afuera", señaló.

Pero, los guardias permitieron que estos chicos le siguieran pegando, aún afuera del boliche: " Cuando llegamos a la puerta, me tiró al suelo, dejaron que todas estas personas salieran del boliche a seguir pegándome y volvieron a entrar como si nada ".

"De Ink no me llamaron"



Todos los detalles de la brutal golpiza que recibió Jonathan Hidalgo pic.twitter.com/tlN8WUHtPl — América TV (@AmericaTV) 26 de septiembre de 2017

Sin embargo, Ink sacó un comunicado para explicar que Jonathan Hidalgo fue el que comenzó la pelea. Además aseguraron que la seguridad del boliche nunca intervino en el disturbio.

"Somos una discoteca que hace once años trabaja en la zona de Palermo y tenemos como fin que la gente se divierta sanamente y sin problemas. Por eso repudiamos cualquier hecho de violencia y pusimos el material de nuestras cámaras de seguridad para que la justicia determine qué pasó y juzgue a los responsables" , decía una parte del testimonio del Boliche.

" El comunicado me parece totalmente ridículo ", opinó Flavio Mendoza. " E stas cosas pasan… hay personas que tienen mucha plata y son protegidas en los boliches porque gastan mucho más. Este señor que le pegó supuestamente es de una barra brava, esto pasa todo el tiempo en el boliche ", finalizó.

No es la primera vez que este boliche está en boca de todos por haber sufrido algún conflicto con sus clientes.

Por otro lado, el periodista Jorge Lanata denunció una vez que una de las empresas vinculadas al vicepresidente Amado Boudou habría comprado parte de INK, un moderno restaurante, local bailable y salón de eventos ubicado en Niceto Vega 5635, el corazón de Palermo Hollywood.

Según el informe de PPT, Inversiones Inmobiliarias Aspen SA, una de las compañías vinculadas al ex ministro de Economía, habría comprado el 30% de la empresa dueña de INK, cuya razón social es Balrom SA.

Según confirmó a La Nación uno de los actuales dueños del boliche, el socio de Boudou, José María Núñez Carmona fue accionista del local pero en octubre del 2012 vendió su parte a un nuevo grupo empresario. "Hoy Ink no tiene nada que ver ni con Núñez Carmona, ni con Aspen, ni con Boudou", aseguraron desde el boliche.

Habrá que esperar a ver cómo sigue la causa. Si se tratará de otro asunto que quedará en la nada o que se resolverá como corresponde.