"Me violó mi hermano, pero también fui abusado por mi familia"

Hace seis años José Benegas se fue de la Argentina, dijo que huyó porque "como si el kirchnerismo no fuera suficiente", también se fue del país escapando de su vida, "la que le tocó, no la que hubiera sido, sino la que es". Actualmente, residiendo en los Estados Unidos y asegurándo que no quiere regresar, se encuentra alivianado, pues dejó de cargar consigo lo que para la familia Benegas era una especie de secreto de Estado: ser víctima de abusos sexuales infantiles.

Era la primera vez que José Benegas iba a presenciar el paso de un huracán, fueron tanta la cobertura periodística que se le dio a Irma, las alarmas y la angustia de parte de la sociedad en Estados Unidos, que admitió que sintió miedo, y aunque muy en el fondo él sabía que no moriría en el paso del ciclón, decidió "expulsar" a través de su cuenta en Twitter que había sido abusado por su hermano mayor entre los seis y ocho años: "Entre los 6 y 8 años fui abusado sexualmente por mi hermano mayor, siendo el menor de 7 hnos de una fila de la que nunca pude ser parte... Ahora tengo 54. Listo, se terminó el secreto", citan sus tuits.

Irse de su casa siempre fue su sueño, "fuera de mi casa era más feliz que dentro de ella, deseaba que alguien me adoptara, que me sacara de allí", dice José Benegas en una entrevista televisiva con el periodista Jaime Bayly, en la que aseguró que su hermano menor también fue víctima de abusos sexuales.

"Entre los cinco y ocho años fui abusado sexualmente, no se cuanto tiempo duró, pero duró bastante tiempo... Era muy chico y no sabía ni siquiera que era el sexo, pero igual sabía que eso estaba mal porque implicaba desnudez", reveló Benegas.

El abuso sexual infantil que padeció no sólo fue lo grave para Benegas, sino que aseguró que también sufrió abuso por parte de su familia, quienes le impidieron hablar del tema durante años, incluso, cuando se enteraron de lo que ocurría, en vez de hablarlo, sólo le propusieron hacer terapias: "Cuando esto se supo fui tratado como amenaza de la familia. Me propusieron la terapia del perdon, es algo horrible. Me aislaron, durante 1 año no tuve comunacion de su parte como una forma de castigo... No solo es abuso sexual, sino el abuso familiar", declaró.

Al preguntarle a Benegas qué tiene para decirle a su hermano mayor, declaró que nada, sin embargo detalló que "él está viviendo su propio calvario, tuvo un hijo que nació enfermo y se le murió, la verdad, no tengo nada para decirle", expresó.

Sobre su historia familiar, el periodista aseguró que ya escribió un libro, al que todavía no le puso nombre, pero asegura que lo publicará.

La familia Benegas en la Argentina es muy conocida, respetable y con renombre y que envuelve un amplio contenido histórico y político, sin embargo, las revelaciones de José Benegas dejan al descubierto que incluso "en las mejores familias", se generan ambientes hostiles, que, por mantener un status social intachable, muchas veces son silenciadas sin importar los protagonistas y el daño que ocasionan los hechos.

"Cuando me preguntan por mi familia siempre pense que responder sobre ellos era un secreto de Estado... Mis padres vivian juntos con una relación horrible, o al menos así la veía yo, no era cercana la relacion, él era alcohilico... Nunca tuve una conversacion con mi padre, solo discusiones y en la adolescencia era mi principal enemigo... Había mucha hostilidad dentro de la familia, cuando esto se supo (los abusos sexuales) yo me sentí acusado de querer destruir a la familia... Yo no sé, pero creo que todos lo sabían por la reacción que tuvieron en aquel momento", además agregó: mis hermanas fueron las voceras del silencio, perdon y aqui no ha pasado nada.

Acá la entrevista completa de Benegas con el periodista Jaime Bayly: