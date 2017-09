Susto en Boca: Atacaron a piedrazos al micro que trasladaba al plantel en Mendoza

Boca Juniors no tuvo una buena bienvenida en su llegada a la provincia de Mendoza debido a que el micro que trasladaba a los jugadores desde el aeropuerto hasta el hotel donde quedó alojado de cara al partido que animará frente a Rosario Central que corresponde a los octavos de final de la Copa Argentina fue apedreado por un inadaptado en la tarde de este martes (26/09).

Cuando el vehículo transitaba por la Ruta 40 recibió el impacto de una piedra de importante tamaño que destruyó uno de los vidrios del ómnibus, generándole heridas menores al conductor del mismo.

“Salió de golpe no sé si de atrás de un árbol o de dónde y nos tiró un piedrazo. Veníamos con custodia policial, pero salió de nada. Me entró algo en el ojo, pero el médico de Boca ya me dio unas gotas”, relató el chófer en declaraciones a TyC Sports. Y avisó: “La piedra que rompió el vidrio la tiene la policía para hacer la denuncia”.

Después de sufrir este episodio en la ruta, la delegación de Boca fue abrazada por un gran número de hinchas en el Hotel Arena Maipú.

Una vez que bajaron del micro, algunos jugadores se acercaron a los fanáticos para firmar autógrafos, sacarse fotos y para recibir su cariño.

El más ovacionado de la bienvenida mendocina fue el Pipa Benedetto. “Siempre es lindo saludar a la gente y el cariño de Mendoza es muy hermoso. Da gusto venir a firmar autógrafos”, comentó el goleador de Boca, con el “olé, olé, olé, Pipa, Pipa” de los hinchas sonando de fondo. Y agregó: “Estoy muy agradecido a toda la gente de Boca”.

Boca jugará este miércoles ante Rosario Central, en el estadio Malvinas Argentinas, desde las 21.10 e intentará clasificarse a los cuartos de final de la Copa Argentina.Boca Juniors no tuvo una buena bienvenida en su llegada a la provincia de Mendoza debido a que el micro que trasladaba a los jugadores desde el aeropuerto hasta el hotel donde quedó alojado de cara al partido que animará frente a Rosario Central que corresponde a los octavos de final de la Copa Argentina fue apedreado por un inadaptado en la tarde de este martes (26/09).

Cuando el vehículo transitaba por la Ruta 40 recibió el impacto de una piedra de importante tamaño que destruyó uno de los vidrios del ómnibus, generándole heridas menores al conductor del mismo.

“Salió de golpe no sé si de atrás de un árbol o de dónde y nos tiró un piedrazo. Veníamos con custodia policial, pero salió de nada. Me entró algo en el ojo, pero el médico de Boca ya me dio unas gotas”, relató el chófer en declaraciones a TyC Sports. Y avisó: “La piedra que rompió el vidrio la tiene la policía para hacer la denuncia”.

Después de sufrir este episodio en la ruta, la delegación de Boca fue abrazada por un gran número de hinchas en el Hotel Arena Maipú.

Una vez que bajaron del micro, algunos jugadores se acercaron a los fanáticos para firmar autógrafos, sacarse fotos y para recibir su cariño.

El más ovacionado de la bienvenida mendocina fue el Pipa Benedetto. “Siempre es lindo saludar a la gente y el cariño de Mendoza es muy hermoso. Da gusto venir a firmar autógrafos”, comentó el goleador de Boca, con el “olé, olé, olé, Pipa, Pipa” de los hinchas sonando de fondo. Y agregó: “Estoy muy agradecido a toda la gente de Boca”.

Boca jugará este miércoles ante Rosario Central, en el estadio Malvinas Argentinas, desde las 21.10 e intentará clasificarse a los cuartos de final de la Copa Argentina.