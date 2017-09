Acuña (CGT) dijo que hay "algo armado políticamente"

Desde la CGT se mostraron cautos este miércoles (27/09) al opinar sobre la situación del secretario general de la Uocra seccional La Plata, Juan Pablo 'Pata' Medina, y pidieron "esperar hasta que la Justicia se pronuncie".



"Es un tema sobre el que Medina deberá responder ante la Justicia", dijo Carlos Acuña, líder del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Garajes y Playas de Estacionamiento (SOESGYPE) e integrante del triunvirato que conduce la central obrera.



No obstante, el dirigente sugirió que la detención de Medina iba "más allá de lo judicial" y aseguró que veía "algo armado políticamente".



"Hay gente que se llevó el país y, sin embargo, circulan por la calle lo más bien", dijo Acuña antes de ingresar a la sede de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), en el barrio de Retiro, donde junto con otros dirigentes que conducen la central obrera mantuvieron una reunión con monseñor José María Arancedo y monseñor Carlos Malfa, presidente y secretario general de esa institución eclesiástica.



Por su parte, el otro integrante del triunvirato, Juan Carlos Schmid, consideró que no tenía elementos "para juzgar" si existía "injerencia política" en la decisión de la justicia de detener a Medina.



"Hay que dejar que resuelva la justicia", dijo el líder de Dragado y Balizamiento a la prensa antes de ingresar al edificio del Episcopado.



Consultado acerca de la postura tomada por el gobierno en cuanto a que dijo que se pondrá fin con las prácticas mafiosas del movimiento sindical, cuestionó por "irresponsable" la actitud del periodismo que "no hace precisiones y adjudica a todo el campo sindical las acusaciones".



También se pronunció al respecto el titular de UPCN, Andrés Rodríguez, que también participó del encuentro con la Iglesia, que coincidió en que "la justicia tendrá que decidir" respecto a la situación de Medina.



Además, dejó en claro su posición, coincidente con "lo que dijo la UOCRA en su solicitada de hoy", en relación a Medina, acusado de los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión, por los cuales está siendo hoy indagado por el juez Luis Armella, en los tribunales federales de Quilmes.



La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) reafirmó hoy "el idóneo ejercicio de la función sindical dentro del marco de la ley" y repudió "cualquier práctica" que lo "desacredite" al rechazar "enfáticamente todo hecho de violencia" mediante una solicitada publicada en los diarios.