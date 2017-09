Mattis fue recibido por una lluvia de cohetes en Afganistán

El secretario de Defensa de Etados Unidos, James Mattis, fue blanco de un ataque fallido con cohetes este miércoles 27/9, cerca del aeropuerto de Afganistán, dijeron los talibanes, aunque el ataque ocurrió cuando este ya se había retirado del aeropuerto. Horas después de que Mattis hubiera aterrizado, los proyectiles fueron disparados hacia el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai desde un sitio desconocido según el portavoz del ministerio de Interior afgano, Najib Danish. 5 personas resultaron heridas (1 de ellas gravemente) cuando uno de los cohetes cayó sobre una casa cercana, dijo Danish.

No especificó cuántos cohetes habían sido disparados. Tanto Mattis como el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ya habían abandonado el aeropouerto al momento del incidente, explicó Danish, aclarando que no había habido heridos. Según un oficial del Ejército estadounidense, hasta 40 rondas de munición atacaron el aeropuerto, de las cuales 29 eran granadas propulsadas por cohetes.

En una conferencia de prensa con el Presidente afgano, Ashraf Ghani, y Stoltenberg, Mattis dijo que se había enterado del incidente a través de la prensa pero que "un ataque a un aeropuerto en cualquier parte del mundo es un acto criminal por un terrorista." A pesar de que los talibanes se adjudicaron el ataque fallido, no fueron los únicos: también lo hizo Estado Islámico, reportó el sitio de monitoreo terrorista SITE.

Es la primera vez que Mattis viaja a Afganistán desde que el Presidente, Donald Trump, anunciara su nueva estrategia en el país a fines de agosto. Trump dijo que el objetivo ya no es más la construcción de la nación, sino que busca ganar la guerra de lleno. "Los generales estadounidenses han etiquetado a la guerra en Afganistán, que entrará en su 16º año en octubre, como estancada, a pesar del estimado US$ 1 billón que USA ha invirtió en la lucha y la reconstrucción del país -explica Al Jazeera-. Estados Unidos está presionando a sus socios en la OTAN para que aumenten sus propios niveles de tropas en Afganistán luego del anuncio del Presidente estadounidense, Donald Trump, en agosto, de que le otorgaría autoridad al Pentágono de aumentar el despliegue de fuerzas en el país. Bajo el plan de Trump, más de 3.000 tropas serán agregadas a las 11.000 fuerzas de USA que ya están en el terreno en Afganistán."

Mattis llegó a Kabul luego de visitar Nueva Delhi, donde estuvo con su homólogo indio Nirmala Sitharaman, quien dijo que India no enviaría tropas a Afganistán como parte del plan de Trump, explica Al Jazeera. Esto es un golpe al proyecto del Presidente de USA, quien había enfatizado que parte de su estrategia más amplia para el sur de Asia dependía de una mayor cooperación de los países vecinos, India y Pakistán. Tuvo palabras duras contra Pakistán, diciendo que Washington "ya no podía estar callado ante los refugios seguros pakistaníes para las organizaciones terroristas." Oficiales tanto estadounidenses como afganos acusan hace tiempo a Pakistán de no llevar a cabo suficiente acción militar contra el liderazgo talibán internamente, algo que las autoridades de ese país niegan. En cambio Trump alabó a India, país al que le requeriría un compromiso mayor en Afganistán.